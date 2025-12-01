Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя

Tекст: Денис Тельманов

Причиной проблем с запуском автомобилей Porsche в различных регионах страны стал массовый сбой, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года со старым блоком VTS, сообщают о полной блокировке своих автомобилей.

Водители по всей России, включая Москву и Краснодар, отмечают, что машины не реагируют на попытки запуска двигателя, вероятно из-за сбоя в связи или работы заводской сигнализации, которая полностью блокирует автомобиль.

Часть автовладельцев нашла временное решение проблемы, отключив аккумулятор на десять часов для сброса настроек, но этот способ помог не всем. Некоторым потребовалось воспользоваться услугами эвакуаторов и обратиться на станции технического обслуживания.

Пресс-служба Porsche пока не дала официальных разъяснений по поводу масштабного сбоя.

По имеющимся данным, чаще всего поломке подверглись модели кроссоверов и спорткаров Porsche, выпущенные до 2020 года, оснащенные старой версией сигнализации VTS.

