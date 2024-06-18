На автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей

Арестованный за взятку замминистра обороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Tекст: Вера Басилая

В декларации доходов Иванова указан внедорожник Chevrolet Suburban, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77, до 2016 года за ними числились Porsche Cayenne и ВАЗ-2107, передает РИА «Новости».

На портале по продаже красивых автомобильных номеров стоимость госномера серии ААА региона 77 – 2,5–3 млн рублей.

Кроме того, в декларации Иванова указан внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены в том числе за раритетным Mercedes. Стоимость подобных номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.

Напомним, Иванов обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сейчас он арестован. Сообщалось, что Иванову могут быть предъявлены новые обвинения.

Аресту подверглись минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые числились в декларации Иванова за 2019 год, однако в феврале 2023 года оба автомобиля были переоформлены на его бывшую супругу Светлану Иванову, которая выставила внедорожник на продажу после ДТП в апреле 2024 года.

Сообщалось, что внедорожник Chevrolet Suburban Иванова, переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи.