18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.0 комментариев
На автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей
Арестованный за взятку замминистра обороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
Арестованный по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел автомобилями, госномера которых стоят больше 6 млн рублей, следует из данных баз предпродажной проверки автомобилей.
В декларации доходов Иванова указан внедорожник Chevrolet Suburban, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77, до 2016 года за ними числились Porsche Cayenne и ВАЗ-2107, передает РИА «Новости».
На портале по продаже красивых автомобильных номеров стоимость госномера серии ААА региона 77 – 2,5–3 млн рублей.
Кроме того, в декларации Иванова указан внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера были закреплены в том числе за раритетным Mercedes. Стоимость подобных номеров с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей.
Напомним, Иванов обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Сейчас он арестован. Сообщалось, что Иванову могут быть предъявлены новые обвинения.
Аресту подверглись минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые числились в декларации Иванова за 2019 год, однако в феврале 2023 года оба автомобиля были переоформлены на его бывшую супругу Светлану Иванову, которая выставила внедорожник на продажу после ДТП в апреле 2024 года.
Сообщалось, что внедорожник Chevrolet Suburban Иванова, переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи.