Почему все говорят о дубайском шоколаде: что это такое и сколько он стоит

Tекст: Ольга Никитина

Откуда взялся тренд

Вопреки распространенному мнению, дубайский шоколад – не новинка, внезапно покорившая мир. Его история началась в 2021 году, когда британка египетского происхождения Сара Хамуда открыла кондитерскую FIX Dessert Chocolatier в Дубае. Шоколад, название которого переводится с английского как «Не могу им насытиться», имеет начинку в виде густой зеленой пасты, приготовленной из фисташек.

Хамуда придумала рецепт во время беременности, когда ей хотелось необычных вкусовых ощущений. Угощение стало одним из фирменных в ее кондитерской. Батончики с богатой начинкой, которая вытекает при откусывании, по мнению создательницы, напоминают о чем-то из детства и вызывают ностальгию.

Кроме того, на себя обращает внимание яркий внешний вид такого шоколада. Для оформления угощения добавляют съедобное сусальное золото и разнообразные красители.

Настоящий взлет популярности произошел благодаря социальным сетям. В 2024 году видеоролик блогера Марии Вехеры, которая продегустировала шоколад, стал вирусным и стремительно распространился в TikTok, набрав свыше 70 млн просмотров. Другие блогеры, включая мировых звезд, подхватили тренд. Свои «вкусные» ролики записали также Кендалл Дженнер, Рианна и Дэвид Бекхэм.

Что такое дубайский шоколад?

Продукт отличается от классической плитки шоколада тем, что это полноценный десерт из нескольких слоев. В основе сладости – молочный или темный шоколад, а начинка – это сложная композиция, включающая:

– фисташковую пасту;

– тесто катаифи – восточное лакомство, внешне похожее на тонкую вермишель, обжаренную до хруста;

– тахини – кунжутная паста, добавляющая начинке кремовую структуру, терпкий аромат и особенное насыщенное послевкусие.

Дополнительные ингредиенты: мед, розовая вода (по желанию), специи (кардамон, корица, морская соль), ореховое масло, кусочки фруктов и другие добавки, варьирующиеся в зависимости от рецепта.

Продукт, который получается в результате сочетания этих ингредиентов, отличается от привычных шоколадных плиток.

Почему дубайский шоколад такой дорогой?

Высокая цена дубайского шоколада обусловлена несколькими факторами:

– Использование качественных ингредиентов: для приготовления используется отборный шоколад, натуральные орехи, качественное тесто катаифи и другие ингредиенты.

– Ручное производство: большинство плиток изготавливаются вручную, что требует значительных временных и трудовых затрат.

– Импорт: оригинальный дубайский шоколад импортируется в другие страны, что увеличивает его стоимость за счет транспортных расходов и таможенных пошлин.

– Ажиотаж: высокий спрос, созданный благодаря вирусной популярности в социальных сетях, а также ограниченное предложение (особенно на начальном этапе) способствовали росту цен. У покупателей создается ощущение эксклюзивности и премиальности продукта.

Сколько стоит дубайский шоколад

Цена этого лакомства варьируется в зависимости от места покупки и способа доставки. Разберемся подробнее в ценообразовании этого тренда.

Покупка в Дубае

Приобрести оригинальный шоколад от Fix Dessert Chocolatier непосредственно в Дубае не так просто, как кажется. Прямая доставка в другие страны пока не осуществляется. Основной канал продаж – сервис доставки еды Deliveroo. Заказы принимаются дважды в день: в 14.00 и 17.00 по местному времени, однако из-за высокого спроса шоколад раскупают практически мгновенно. Стоимость одной плитки в Дубае составляет 69 дирхамов (около 1850 руб. по текущему курсу).

Как попробовать дубайский шоколад в России?

– Купить аналоги российского производства. Стоимость плитки от отечественного бренда, который первым в нашей стране откликнулся на ажиотажный спрос и стал готовить такой десерт, составит около 1,5 тыс. рублей.

– Воспользоваться услугами перекупщиков. На онлайн-платформах объявлений можно найти предложения от перекупщиков, предлагающих оригинальный шоколад Fix Dessert Chocolatier. Цены здесь могут значительно варьироваться – от 2 тыс. до 10 тыс. рублей за плитку. Такой разброс цен обусловлен высоким спросом и ограниченным предложением, а также желанием продавцов получить максимальную прибыль. Ожидается, что по мере спада ажиотажа цены стабилизируются.

– Сделать покупку на маркетплейсе. Здесь представлен широкий ассортимент различных вариаций дубайского шоколада от разных производителей. Ценовой диапазон здесь также довольно широк – от 400–500 до 7 тыс. рублей за плитку. Разница в цене объясняется различиями в составе, качестве ингредиентов, бренде и размере плитки.

– В сервисах доставки цветов, некоторые из которых предлагают дубайский шоколад в подарок с букетами или как самостоятельный подарок. Цены в таких сервисах, как правило, выше, чем на маркетплейсах.

– Домашние кондитеры. Многие кондитеры-любители и небольшие кондитерские мастерские предлагают свои версии дубайского шоколада, распространяя их через социальные сети и другие каналы. Цены у домашних кондитеров обычно более демократичные – от 1200 до 1600 рублей за 120–250 граммов.

Таким образом, стоимость дубайского шоколада в России может отличаться в разы. Самый доступный вариант – это аналоги от российских производителей или предложения домашних кондитеров. Покупка оригинального шоколада через перекупщиков обойдется значительно дороже.

Сколько дубайского шоколада можно ввезти в Россию

Ажиотаж вокруг дубайского шоколада достиг таких масштабов, что Федеральная таможенная служба (ФТС) выпустила разъяснение правил ввоза этого продукта через государственную границу.

Согласно информации ФТС, без уплаты таможенных пошлин самолетом можно ввозить товары стоимостью не более 10 тыс. евро и весом не более 50 кг. Причем речь идет о товарах исключительно для личного пользования и не связанных с бизнесом: ввозить беспошлинно можно для себя, а не для перепродажи.

Поводом для предупреждения со стороны ФТС стал случай, когда у прибывших из ОАЭ пришлось изъять 256 плиток шоколада.

Как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях

Хотя точный рецепт держится в секрете, существуют адаптированные варианты, позволяющие насладиться необычным десертом, приготовленным дома. Преимуществом станет максимальная свежесть продукта, насыщенный вкус и аромат.

В основе домашнего приготовления лежит воспроизведение ключевых элементов: сочетание шоколада, фисташковой пасты, тахини и хрустящего теста катаифи.

Вам потребуется 150 граммов теста катаифи, 40 граммов сливочного масла, 30 граммов кунжутной пасты (обратите внимание на натуральный урбеч из кунжута), 200 граммов фисташковой пасты, 220 граммов шоколада с содержанием какао не менее 70%.

При упрощенном варианте приготовления катаифи заменяется на вафли-рулетики.

Основные этапы:

1. Если используется сырое тесто катаифи, его необходимо обжарить на сковороде на сливочном масле, пока консистенция не станет хрустящей, а цвет – золотистым. Тесто требуется помешивать непрерывно, чтобы оно не подгорало.

Если используются вафли, их нужно измельчить до мелкой крошки.

2. Смешайте обжаренное тесто катаифи (или вафельную крошку) с фисташковой пастой и тахини. Размешайте до получения однородной массы. На этом этапе при желании можно добавить немного меда, розовую воду или специй.

3. Растопите шоколад на водяной бане, постоянно помешивая, чтобы он не пригорел. Важно не перегреть шоколад. Рекомендуемая температура плавления темного шоколада – 45–50°C, молочного – 40–45°C. После снятия с бани шоколад необходимо немного остудить до 27–31°C, чтобы он правильно темперировался (стал блестящим и хрустящим после застывания). Добавление небольшого количества масла (кокосового или сливочного) может улучшить текстуру шоколада.

4. Сборка дубайского шоколада:

– Для первого слоя подготовьте форму. Лучше всего использовать силиконовую форму, так как из нее легче извлечь готовый шоколад. Можно использовать и прямоугольный контейнер, предварительно застелив его пергаментной бумагой. Налейте половину растопленного шоколада в форму и равномерно распределите его по дну и стенкам, создавая тонкий слой. Переверните форму над емкостью, чтобы излишки шоколада стекли. Это позволит создать ровную и тонкую шоколадную оболочку. Поставьте форму в холодильник на 10–15 минут, чтобы шоколад застыл.

– Достаньте форму из холодильника. Выложите начинку из фисташковой пасты, тахини и катаифи на застывший слой шоколада, равномерно распределив ее по всей поверхности, не доходя немного до краев формы.

– Формирование второго слоя. Залейте начинку оставшимся растопленным шоколадом, равномерно распределив его по поверхности. Поставьте форму с шоколадом в холодильник на несколько часов (минимум на 2-3 часа), чтобы он полностью застыл.

– Аккуратно извлеките готовый шоколад из формы.

– Готовый шоколад можно украсить орехами, морской солью, съедобным золотом или другими декоративными элементами.

Для более насыщенного фисташкового вкуса можно использовать фисташковую пасту домашнего приготовления.

Вместо теста катаифи можно использовать измельченные вафли или другие хрустящие ингредиенты, но это изменит текстуру десерта.

Если готовите шоколад на водяной бане, важно, чтобы жидкость не попадала на шоколад. Это негативно повлияет на вкусовые качества и консистенцию конечного продукта.

Приготовленный дома дубайский шоколад, вероятно, будет немного отличаться от оригинала, но, следуя этим рекомендациям, вы сможете создать вкусный и необычный десерт, который порадует вас и ваших близких.

Сколько калорий в дубайском шоколаде

Как и большинство сладостей, этот продукт достаточно калорийный. Это обусловлено высоким содержанием жиров (из шоколада, орехов, тахини) и углеводов (из шоколада, меда/сахара).

Согласно данным различных источников, калорийность 100 граммов дубайского шоколада колеблется в пределах от 480 до 611 ккал. Важно отметить, что большая часть жиров приходится на полезные ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах и тахини. Тем не менее, учитывая высокую калорийность, употребление дубайского шоколада рекомендуется в умеренных количествах, особенно для людей, следящих за своим весом или придерживающихся диеты.