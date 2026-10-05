Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.