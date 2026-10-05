Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ
Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.
«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.
В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.
В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.
В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.