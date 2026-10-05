Мишустин вручил премии правительства в области образования

Tекст: Дарья Григоренко

В 2026 году премию получили 37 лауреатов за десять работ. Пятерым педагогам вручили благодарности за заслуги в области образования, пишет РИА «Новости».

«Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь», – сказал Мишустин.

Награды достались коллективам, создавшим учебники по электромонтажу, экономике строительства и другим специальностям, а также авторам научных разработок в сферах остеопатии и географической культуры.

Благодарности правительства объявлены учителям из Псковской, Челябинской, Амурской, Магаданской областей и Чукотского автономного округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики.