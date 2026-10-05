Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар
Figaro: Пожар потушили на французском атомном авианосце «Шарль де Голль»
В ходе технического обслуживания на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошел пожар, огонь успешно потушили, сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.
Отмечается, что возгорание произошло в понедельник после «работ по газовой резке», передает РИА «Новости».
В июле авианосец вернулся в порт Тулон после развертывания на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе на северо-западе Франции при взрыве и пожаре пострадал один человек.