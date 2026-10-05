Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Ушедший в отставку министр туризма Нижегородской области арестован на трое суток
Бывший министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев получил трое суток административного ареста после инцидента на вокзале.
Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. «Трое суток административного ареста», – сказали в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Яковлев покинул пост министра туризма Нижегородской области после конфликта с футболистами. В тот же день бывший министр извинился за скандал.