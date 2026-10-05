Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Бывший нижегородский министр Яковлев извинился за скандал с футболистами
Бывший министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев принес публичные извинения и объявил об уходе в отставку после публикации резонансного видеоролика с его участием.
Чиновник признал вину за недостойное поведение, передает РИА «Новости». Накануне местные Telegram-каналы распространили запись, на которой предположительно нетрезвый госслужащий требует от полицейских задержать футболистов за плохую игру.
Во время инцидента мужчина нецензурно выражался и хвастался личными связями с губернатором и руководителем областного управления МВД. Также он неоднократно подчеркивал свой высокий статус в региональном правительстве.
После широкого общественного резонанса политик опубликовал обращение в социальной сети «ВКонтакте».
«Принял решение подать в отставку с должности министра туризма и промыслов Нижегородской области… Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам», – заявил Яковлев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об уходе Сергея Яковлева в отставку из-за недостойного поведения.
В июне текущего года глава Курской области Александр Хинштейн потребовал наказать выругавшегося матом на заседании чиновника.
В конце прошлого года дагестанский госслужащий покинул свой пост после пьяного дебоша сына в магазине.