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«Калашников» увеличил производство авиапушек для истребителей
Концерн «Калашников» нарастил производство ГШ-301 для МиГ и Су в связи с увеличением заказа
«Калашников» увеличил выпуск авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей МиГ и Су благодаря росту заказов, что позволяет выполнять план производства вовремя.
Концерн «Калашников» увеличил производство авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей, передает ТАСС.
В связи с увеличением заказов на авиапушки по сравнению с 2023 годом выполнение производственного плана идет строго в соответствии с графиком.
ГШ-301 используются в вооружении истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Концерн отмечает, что за время использования пушек в боевых действиях не было получено ни одной жалобы от заказчиков, что подтверждает высокое качество продукции.
Одноствольная авиационная пушка ГШ-301 была разработана Конструкторским бюро приборостроения в Туле под руководством конструкторов Василия Грязева и Аркадия Шипунова. Серийное производство началось в 1983 году на Ижевском машиностроительном заводе. Пушка «Балерина» отличается высокой точностью и темпом стрельбы и признана одной из лучших в мире в своем классе.
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Отметим, что 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск нацгвардии, что подтверждено постановлением правительства от 28 августа. Также в зону спецоперации был отправлен первый УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитой, по информации из концерна «Калашников».