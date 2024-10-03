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    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 11:46 • Новости дня

    «Калашников» увеличил производство авиапушек для истребителей

    Концерн «Калашников» нарастил производство ГШ-301 для МиГ и Су в связи с увеличением заказа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Калашников» увеличил выпуск авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей МиГ и Су благодаря росту заказов, что позволяет выполнять план производства вовремя.

    Концерн «Калашников» увеличил производство авиационных пушек ГШ-301 для российских истребителей, передает ТАСС.

    В связи с увеличением заказов на авиапушки по сравнению с 2023 годом выполнение производственного плана идет строго в соответствии с графиком.

    ГШ-301 используются в вооружении истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Концерн отмечает, что за время использования пушек в боевых действиях не было получено ни одной жалобы от заказчиков, что подтверждает высокое качество продукции.

    Одноствольная авиационная пушка ГШ-301 была разработана Конструкторским бюро приборостроения в Туле под руководством конструкторов Василия Грязева и Аркадия Шипунова. Серийное производство началось в 1983 году на Ижевском машиностроительном заводе. Пушка «Балерина» отличается высокой точностью и темпом стрельбы и признана одной из лучших в мире в своем классе.

    Ранее новый легкий ручной пулемет РПЛ-20 продемонстрировал выдающиеся результаты в ходе апробации в зоне СВО, и не потребовалось никаких доработок.

    Отметим, что 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск нацгвардии, что подтверждено постановлением правительства от 28 августа. Также в зону спецоперации был отправлен первый УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитой, по информации из концерна «Калашников».

    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    1 октября 2024, 08:19 • Новости дня
    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию

    Индийский разработчик не исключил экспорт беспилотников 200B в Россию

    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийский производитель дронов FWDA рассматривает возможность поставки ударных беспилотников 200B в Россию, что может стать ответной услугой в условиях сложной международной ситуации, заявил гендиректор компании FWDA Сухас Теджасканда.

    По его словам, Россия всегда была для Индии другом. Он подчеркнул, что обе страны уже совместно разработали несколько типов ракет, и заявил, что Индия может оказывать России поддержку в условиях сложной международной ситуации, передает ТАСС.

    Беспилотный бомбардировщик 200B полностью разработан и собран в Индии. Его первый полет состоялся 3 сентября. Аппарат имеет размах крыла пять метров и длину 3,5 метра, а его максимальная взлетная масса составляет 102 кг. Дрон способен нести полезную нагрузку массой 30 кг. Несмотря на ударное предназначение, аппарат может быть переконфигурирован для различных задач, таких как сбор информации, наблюдение и доставка медикаментов.

    Теджасканда также отметил, что Индия потеряла почти три десятилетия на фоне прогресса в разработке беспилотников в соседних странах, таких как Китай. Он сообщил, что в ближайший год компания планирует запустить производство более тяжелых дронов с размахом крыла 12 метров и полезной нагрузкой в 150 кг. Эти дроны будут стоить около 3 млн долларов.

    Теджасканда подчеркнул важность программы Make In India, которая вдохновляет молодых специалистов на инновационные решения, и отметил, что Индия должна стать самодостаточной в производстве боевых БПЛА, чтобы не полагаться на импорт военной техники из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии. На фоне этого Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, и Москва отметила прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений. В результате порядка десяти стран мира проявили интерес к покупке автоматов Калашникова АК-203.

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    2 октября 2024, 20:11 • Видео
    Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

    После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    30 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии

    В Москве арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов арестован в Москве, сообщает ТАСС.

    Решение об аресте на два месяца принял 235-й гарнизонный военный суд в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщили в правоохранительных органах, Гамаюнов обвиняется в преступлении по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметил источник агентства.

    Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому в суде не смогли уточнить текущую должность Гамаюнова. Известно, что арест продлится до 26 ноября, в то время как следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны России Тимура Иванова Антон Филатов задержан после командировки в Китай.

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    30 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    Полковнику Гамаюнову вменили ущерб на 80 млн рублей

    Бывший начальник Росгвардии Гамаюнов подозревается в мошенничестве на 80 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие обвиняет полковника Гамаюнова в мошенничестве на сумму более 80 млн рублей при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии летно-технических комплексов.

    Как передает ТАСС, полковника Олега Гамаюнова обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставки Росгвардии.

    По данным следствия, ущерб, нанесенный ведомству, составил более 80 млн рублей. В рамках уголовного дела речь идет о поставках летно-технических комплексов, известных как «домики».

    Собеседник агентства сообщил, что следствие продолжается. В данный момент осуществляется сбор доказательств причастности Гамаюнова не только к данному преступлению, но и к возможным аналогичным деяниям.

    Офицеру предъявлено обвинение, его действия тщательно изучаются правоохранительными органами.

    Ранее сообщалось, что бывший начальник авиационно-технической службы Росгвардии Олег Гамаюнов арестован 235-м гарнизонным военным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    30 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

    Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

    Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

    Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

    Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    1 октября 2024, 00:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала израильских военных у границы

    Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.

    Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

    Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.

    Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

    Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

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    1 октября 2024, 00:13 • Новости дня
    Минобороны: Опыт СВО сделал Сухопутные войска универсальными

    Минобороны заявило о способности Сухопутных войск выполнять задачи благодаря опыту СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска России, получившие ценный опыт в ходе специальной военной операции, продемонстрировали способность успешно выполнять разнообразные задачи, включая прорыв подготовленной обороны противника и овладение крупными населенными пунктами, заявили в российском военном ведомстве.

    Как передает ТАСС, в Минобороны России заявили, что Сухопутные войска страны, благодаря опыту, полученному во время специальной военной операции, способны выполнять любые задачи.

    Ведомство подчеркнуло, что успешные действия войск проявляются в прорывах обороны противника и овладении городами и крупными населенными пунктами, а также в быстрой организации обороны и переходе в наступление.

    Особое внимание уделяется насыщению войск беспилотными средствами разведки, что стало значительным прорывом. В Минобороны отметили, что массовое использование БПЛА не ограничивается разведывательными функциями, но также включает поражение противника.

    Традиционные средства, такие как танки и боевые машины пехоты, по-прежнему играют ключевую роль в отражении атак и поддержке штурмовых подразделений.

    Министерство обороны уточнило, что изменяются классические формы ведения боевых действий с учетом увеличения возможностей разведки и огневого поражения.

    Это ведет к внедрению новых тактических приемов, таких как маневренно-огневые действия, которые включают в себя выполнение задач и немедленное оставление позиции для предотвращения ответного огня.

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    1 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские военные пенсии с 1 октября увеличили на 5,1%

    Военные пенсии в России проиндексировали на 5,1% с 1 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Размеры военных пенсий в России увеличились на 5,1% с 1 октября вместо ранее планировавшихся 4,5%, что связано с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

    В России с 1 октября размеры военных пенсий увеличены на 5,1%. Об этом сообщает ТАСС.

    Это изменение связано с новым прогнозом социально-экономического развития на 2024 год.

    Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в июле, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, теперь составляет 89,83%.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что увеличение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и ростом индекса потребительских цен на 2024 год. Он отметил, что средний размер военной пенсии с учетом нового коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная мера затронет 2,8 млн человек. Он заявил, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

    Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об увеличении одного вида пенсий в октябре.

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    30 сентября 2024, 23:51 • Новости дня
    Сотрудник военкомата на Украине оштрафован за избиение военнообязанного

    Украинский военкомат оштрафовал сотрудника на 850 гривен за удар военнообязанного

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Черновцах приговорил сотрудника военкомата к штрафу в 850 гривен за нанесение удара мужчине при попытке вручить повестку.

    Как сообщает издание «Страна», Садгорский районный суд города Черновцы на Украине вынес решение по делу сотрудника военкомата, который был признан виновным в нанесении удара мужчине, когда тот пытался выдать ему повестку. Суд постановил оштрафовать его на 850 гривен, что составляет около двадцати долларов.

    Инцидент произошел, когда сотрудник военкомата вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил его рукой по затылку. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по уголовной статье.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин от призыва.

    С 18 мая 2023 года вступил в силу закон, который позволяет призвать сотни тысяч украинцев в армию. В социальных сетях часто публикуются видео с насильственными мобилизациями и конфликтами между гражданами и военкомами. Несмотря на это, большинство случаев избиения в военкоматах остаются безнаказанными.

    Ранее сообщалось, что в Киеве военком избил пытавшуюся заступиться за призывника украинку.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    1 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Двое подозреваемых по делу Иванова объявлены в розыск за хищение 3 млрд рублей

    Фигуранты дела о растрате с экс-подчиненным Иванова объявлены в международный розыск

    Tекст: Денис Тельманов

    Два фигуранта дела о растрате, связанного с экс-подчиненным замминистра обороны Тимура Иванова, объявлены в международный розыск, а имущество обвиняемых арестовано.

    Правоохранительные органы объявили в международный розыск двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате, сообщает ТАСС.

    Речь идет об Антоне Филатове, бывшем подчиненном экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который возглавлял несколько компаний подведомственных Минобороны России. По делу также арестовано имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.

    В материалах дела упоминается, что необходимо провести оценочные, бухгалтерские и экономические судебные экспертизы.

    Также предстоит допросить свидетелей из числа бывших сотрудников банка и представителей компаний, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также продолжить мероприятия по розыску и экстрадиции двух фигурантов дела.

    Уголовное дело против Филатова было возбуждено в 2016 году по обвинению в хищении у банка «Интеркоммерц» свыше трех миллиардов рублей. Эти средства переводились на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.

    Ранее сообщалось, что бывший подчиненный экс-замминистра обороны Иванова задержан после командировки в Китай

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    1 октября 2024, 03:28 • Новости дня
    Пентагон выделил более 2 млрд долларов на ядерные ракеты Trident II D5

    США выделили 2,1 млрд долларов на производство стратегических ракет Trident II D5 и ядерных боеголовок к ним

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США выделило более двух миллиардов долларов на производство баллистических ракет Trident II D5 и ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7, которые будут запускаться с подводных лодок.

    Как сообщает ТАСС, Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 2,112 млрд долларов. Этот контракт включает в себя производство баллистических ракет Trident II D5, предназначенных для запуска с подводных лодок, а также разработку ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7.

    Контракт также предусматривает поставки этих ракет в Великобританию. Срок завершения работ по данному контракту установлен на 30 сентября 2029 года.

    Помимо этого, Министерство обороны США выделило свыше 1,16 млрд долларов для Lockheed Martin на разработку систем установки ракет Trident II D5 на подводных лодках и создание навигационных узлов. Эти работы необходимо завершить к 29 сентября 2031 года.

    Такое существенное вложение направлено на усиление стратегических возможностей Соединенных Штатов в области подводного ядерного сдерживания и укрепление сотрудничества с Британией в оборонной сфере.

    Ранее сообщалось, что Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5 с подводной лодки.

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    1 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Ростех: Российскому «Панцирю» не составит труда сбить истребитель F-16

    Ростех заявил о способности комплекса «Панцирь-С» сбивать истребители F-16 без труда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» успешно справляются с современными малозаметными целями, включая истребители F-16, которые были переданы Киеву, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    По его словам, ЗРПК зенитно-пушечные комплексы «Панцирь-С» легко могут уничтожать истребители F-16, полученные Киевом, передает ТАСС. Оздоев добавил, что «Панцирь» успешно справляется с целями с низкой радиолокационной заметностью, такими как западные крылатые ракеты Storm Shadow и высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что «Панцирь-С» является одним из наиболее эффективных комплексов в своем классе и производится с опережением графика. Ростех также продолжает разработку новых версий этих машин, что позволит еще больше повысить их эффективность.

    Кроме того, «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» уже поставили заказчику партию «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа на 2024 год. Все машины, произведенные тульским Конструкторским бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, прошли необходимые испытания и приняты представителями военной приемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» успешно поразил ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ в приграничном районе Курской области. Также новый носитель крылатых ракет «Калибр-НК», малый ракетный корабль «Амур», будет защищен от беспилотников и малых катеров с помощью корабельного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». В свою очередь, серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow.

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    1 октября 2024, 02:17 • Новости дня
    Пентагон выделил миллиарды на авиабомбы для Украины

    США направили 6,9 млрд долларов на малокалиберные авиабомбы для Украины и других стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США заключило контракт с Boeing на 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, которые будут направлены в Украину, Болгарию и Японию, с завершением работ к 2035 году.

    Министерство обороны США выделило компании Boeing 6,9 млрд долларов на производство малокалиберных авиабомб, сообщает ТАСС.

    Этот контракт предполагает поставку вооружений в несколько стран, включая Украину, Болгарию и Японию. Работы по контракту должны быть завершены к 31 декабря 2035 года.

    Сумма контракта является частью более широких усилий по оказанию военной помощи Украине.

    С начала президентского срока Джо Байдена американские власти направили Киеву помощь на сумму более 56,9 млрд долларов. Поставка малокалиберных авиабомб добавит к этому числу еще 6,9 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставки новых вооружений Украине не изменят текущей ситуации на фронте. По его словам, такие действия лишь способствуют затягиванию конфликта, не приводя к его разрешению.

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    1 октября 2024, 08:11 • Новости дня
    Ростех назвал самую проходимую САУ на спецоперации

    Ростех: САУ «Мста-С» превзошла иностранные аналоги в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российская самоходная гаубица «Мста-С» отличается высокой проходимостью и защитой, позволяя эффективно действовать на вязких грунтах и в условиях одновременного огневого налета, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Как отмечают в компании, «Мста-С» обладает исключительными ходовыми качествами..

    «С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей «Мсты». Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72», – говорится в Telegram-канале Ростеха.

    Кроме того, российская машина, по словам представителей корпорации, имеет сопоставимую с иностранными аналогами дальность стрельбы и существенно лучшую защищенность от средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты.

    Основное преимущество САУ«Мста-С» – это современные системы управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы и проводить одновременный огневой налет, поражая цель пятью снарядами по разным траекториям.

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    Сколько заплатит мир за масштабную войну на Ближнем Востоке

    Если конфликт между Ираном и Израилем начнет закручиваться по спирали, то экономические последствия для всего мира будут куда более серьезными, чем сейчас. Эксперты рассказывают о двух жестких сценариях. При среднем по жесткости варианте Россия может дать в некотором роде выиграть, а вот самый жесткий сценарий может сравниться лишь с шоком от нефтяного кризиса 1973 года. Какую цену мир заплатит за полномасштабную войну на Ближнем Востоке? Подробности

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    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

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    Угледар был освобожден длительной подготовкой и стремительными рывками

    Приходит все больше сообщений, подтверждающих освобождение Угледара. Почему ВСУ воспринимали этот город в качестве неприступной крепости, каким образом российским войскам удалось взломать украинскую оборону и какие варианты дальнейшего продвижения открываются перед ВС РФ в результате? Подробности

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    Применение FPV-дронов в ходе СВО приводит к перевороту в мышлении армии США

    Судя по всему, изучение и российского, и украинского боевого опыта в ходе спецоперации начинает оказывать сильное влияние на американскую военную мысль. Каким является традиционный подход Пентагона к беспилотникам и роботизации войск в целом, что показала в этом смысле спецоперация – и как теперь американские военные стремятся опередить на данном направлении и Украину, и даже Россию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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