«Калашников» отправил в зону спецоперации УАЗ с противодроновой защитой

«Калашников» отправил в зону спецоперации УАЗ с противодроновой и противоосколочной защитой

Tекст: Максим Попов

В компании отметили, что такие автомобили часто становятся мишенью для дронов типа FPV или страдают от осколочных поражений при обстрелах. Однако теперь у бойцов есть возможность использовать УАЗ, который обладает защитой от дронов и осколков.

Противодронные сетки уже стали стандартным решением для многих образцов военной и гражданской техники. А вот противоосколочная защита на УАЗе – новинка. Она представляет собой накладные композитные панели, созданные из титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена.



Сочетание материалов позволило создать легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью. Она легко устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля, говорится в сообщении, говорится на сайте компании.



Как сообщалось ранее, в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.





