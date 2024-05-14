Российские танки получили новую защиту от FPV-дронов

Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове

Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны

Tекст: Анастасия Куликова

«Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях.

«Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.

Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.

«Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.

Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.

В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).