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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 13:53 • Новости дня

    Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ

    В России создали новую антидроновую защиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир группы специального назначения подразделения РХБЗ группировки войск «Запад» с позывным «Заря» сообщил, что российские военнослужащие изобрели новую антидроновую защиту под названием «ежики».

    Новое изобретение активно применяется бойцами на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    «Стали изобретать антидроновую защиту. Вот, допустим, последнее из того, что придумано. Вот «ежики». Если будет лететь FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, он остановит эту кумулятивную струю, то есть будет дополнительная буферная зона, чтобы кумулятивная струя не дошла до боеприпаса», – рассказал «Заря».

    Командир также добавил, что на Краснолиманском направлении российские военные используют против ВСУ термобарические боеприпасы. По его словам, это оружие позволяет безошибочно поражать живую силу противника в любых укрытиях, не оставляя им шансов выжить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов.

    Глава Минфина Антон Силуанов заявил о способности предприятий ТЭК самостоятельно профинансировать свою защиту от беспилотников.

    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

    Комментарии (6)
    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева

    Марочко объяснил эвакуацию из Киева коллапсом инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители украинской столицы массово покидают город из-за серьезных проблем с инфраструктурой и водоснабжением, вызванных ответными ударами Вооруженных сил России, пояснил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Эвакуация из Киева была ожидаема. Мы очень длительное время, скажем так, обходили стороной данный населенный пункт. И, естественно, преступное военно-политическое руководство думало, что так будет продолжаться и дальше. Но после того как они открыли ящик Пандоры и начали наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре, естественно, мы тоже в ответ начали наносить более серьезные удары по Киеву и его инфраструктуре», – рассказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что в таких условиях в городе-миллионнике жить невозможно.

    «Естественно, все прекрасно понимают, что город уже оказался в коллапсе», – сказал он.

    Эксперт полагает, что из-за критических проблем с водоснабжением и энергетикой столица скоро окончательно потеряет жизнеспособность.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщала, что горожане активно покидают мегаполис после ударов Вооруженных сил России по мостам через Днепр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки.

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    6 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Главком ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами

    Драпатый создал параллельное управление беспилотными системами

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый решил создать в украинской армии новую структуру по управлению беспилотными системами, независимую от уже существующего подразделения, сообщили источники в российских силовых структурах.

    «В Сухопутных войсках ВСУ создали Управление беспилотных систем. Новое управление возглавил полковник Андрей Остапенко. Он будет отвечать за рекрутинг специалистов, развитие беспилотного направления Сухопутных войск и подготовку подчиненных подразделений», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что управление займется развитием беспилотных систем в линейных бригадах и армейских корпусах.

    Источник отметил, что аналогичные функции уже выполняют Силы беспилотных систем Украины под руководством Роберта Бровди, известного как Мадьяр.

    По информации силовиков, Драпатый не имеет контроля над Мадьяром, поэтому решил создать собственную структуру.

    В России против Роберта Бровди и Михаила Драпатого расследуются уголовные дела. Роберт Бровди заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию теракта против сотрудников Первого канала весной 2025 года, а также обвиняется в атаке на колледж в Старобельске. Михаил Драпатый находится в розыске с сентября 2023 года за обстрелы Донбасса, в результате которых пострадали 154 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе новый главком ВСУ Драпатый предпочитал бросать солдат в «мясные штурмы». В октябре команда Драпатого разработала  стратегию долгосрочного противостояния с Россией, однако депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал этот план забавным.

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    6 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный

    Минобороны: Российские военные поразили в порту Южный танкер с топливом для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины, поразив танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим военные грузы, сообщает Минобороны в своем канале Max.

    В результате атаки в порту Южный было поражено морское судно типа танкер, которое доставляло горюче-смазочные материалы для обеспечения Вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, на стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, которые доставили на Украину военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили порты и сухогруз в Одесской области.

    В понедельник российские военные нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье ВС России уничтожили четыре сухогруза, перевозивших оружие для ВСУ.

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    7 октября 2026, 07:01 • Новости дня
    Пожилые солдаты ВСУ без боя сдались в плен в Запорожской области

    В Запорожской области восемь солдат ВСУ старше 60 лет без боя сдались в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области восемь украинских военнослужащих в возрасте старше 60 лет добровольно сдались в плен российскому бойцу из группировки войск «Восток».

    Украинские военные сдались до начала боевой работы российского подразделения по опорному пункту противника, передает РИА «Новости».

    «Наш сослуживец взял в плен восьмерых солдат ВСУ, все за 60 лет мужчины, которые очень деморализованы, всего боятся. Они сами сдались», – рассказал стрелок группировки с позывным Добрый.

    Из-за острого дефицита личного состава и исчерпания мобилизационного ресурса украинское командование вынуждено отправлять на передовую пожилых людей. Летом 2025 года Верховная рада одобрила службу по контракту в ВСУ для мужчин старше 60 лет.

    Один из пленных украинских военных отметил, что при принудительной мобилизации на Украине не учитываются ни возраст, ни состояние здоровья, поэтому на фронт отправляют инвалидов и людей с серьезными заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пленные украинские военные заставили сослуживцев сбрасывать провизию ВС России. Пленный морпех ВСУ рассказал об отправке на фронт без военного билета. Пленный украинец назвал стоимость откупа от мобилизации в ряды украинской армии.

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    6 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами и дронами для ВСУ в ДНР

    Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами для ВСУ в Дружковке в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Дружковке в Донецкой народной республике российские операторы БПЛА уничтожили шведский грузовик Volvo, перевозивший дроны и боеприпасы для украинских войск, сообщил заместитель командира группы операторов БПЛА Южной группировки войск с позывным «Алтай».

    «Из недавнего был сожжен грузовик Volvo, который им Швеция недавно поставила. Я считаю, сжечь грузовик, который идет снабжать дружковский гарнизон противника дронами и боеприпасами, – это приоритетная жирная цель», – рассказал военный РИА «Новости».

    По его словам, украинские военные оснащают технику дополнительной защитой от российских кумулятивных дронов, что не позволяет маскировать ее под гражданскую. «Алтай» отметил, что российские военные также уничтожают нестандартные транспортные средства, используемые для военных задач.

    Источник добавил, что среднесуточный расход ударных дронов на один расчет составляет около 20 единиц. По его словам, суммарное количество используемых беспилотников достигает астрономических значений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

    В конце сентября российские войска поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    В августе военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке.

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    7 октября 2026, 04:25 • Новости дня
    Мэр Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений в Киеве

    Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на среду в Киеве звучала воздушная тревога и взрывы, о чем сообщали местные СМИ, мэр города Виталий Кличко сообщал в Telegram-канале о повреждениях в разных районах.

    «В Оболонском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Подольском – в складские помещения. Экстренные службы направляются на места. В Дарницком районе горят обломки на открытой территории. В Шевченковском – попадание на территорию нежилой застройки», – сообщал мэр Киева.

    Кроме Киева и области взрывы в ночь на среду звучали в Кременчуге и Днепропетровске, передает РИА «Новости», отметив сирены воздушной тревоги в указанных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ. У киевских мостов через Днепр возникли масштабные пробки. Эксперт Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева.


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    7 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Минобороны: ВС России превратили сухогруз ВСУ в «водовоз»

    Минобороны: Беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ под Одессой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по сухогрузу с военными грузами для украинской армии в порту Южный Одесской области, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотников «Герань-4 Сикер» поразили сухогруз в порту Южный Одесской области. Судно использовалось для доставки военных грузов ВСУ, указало ведомство в Max.

    В военном ведомстве прокомментировали результативность нанесенного удара, отметив, что сухогруз в итоге превратился в водовоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины, а также по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник ВС России поразили сухогруз в Одесской области.

    В понедельник российские войска атаковали судно с обеспечением для ВСУ в порту Южный.

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    7 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» заметили переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    ВС России увидели переброску в район Сум дефектной артиллерии ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и заметили, как противник стягивает артиллерию в район Сум, только качество ее указывает на недавнее пребывание в ремонте.

    «Помимо постоянного увеличения численности расчетов БПЛА, ВСУ начали перебрасывать в район Сум ствольную артиллерию и РСЗО. Орудия прибывают в основном с ремонтных баз и со значительными дефектами», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Сумском районе штурмовые группы ведут бои в районе Кияницы и Хотени, а в Шосткинском районе «Северяне» продвинулись по лесопосадкам в районе населенного пункта Коренек.

    На Харьковском направлении на всех участках продолжаются ожесточенные бои.

    На Липцовском направлении штурмовики продвигаются в районе Токаревки, за сутки продвинулись до 200 м. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы сосредоточили усилия на выявлении и уничтожении штурмовых групп ВСУ, готовящихся к наступательным действиям.

    Штурмовики продвинулись в районе населенных пунктов Варваровка, Резниково, Лобановка, Котовка и Аннополье.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково. Российские дроны уничтожили украинскую САУ «Богдана» под Сумами.

    ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ севернее Рубленого.

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    7 октября 2026, 05:15 • Новости дня
    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли ВС России освободить Голубково

    Брошенные карты и телефоны ВСУ помогли освободить Голубково

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные обнаружили на оставленных позициях ВСУ планшеты и телефоны с координатами точек запуска беспилотников и пунктов дислокации, что значительно помогло при освобождении Голубково Запорожской области, рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Боцман.

    Брошенные украинскими военными электронные устройства и документы сыграли ключевую роль в продвижении подразделений России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». На оставленных позициях бойцы нашли планшеты с картами, зарисовки и телефоны.

     «Под Голубково нашли на позициях ВСУ разведданные, там были точки взлета дронов и пункты временной дислокации, что нам очень помогло», – рассказал Боцман.

    По его словам, обнаруженные сведения оперативно передали старшим групп. Полученные координаты использовались для дальнейшей работы, и артиллерия успешно нанесла удары по выявленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 6 октября освободили запорожское Голубково. Освобождение Голубкова расширило возможности российских войск в Запорожье.

    Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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