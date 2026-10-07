Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ

В России создали новую антидроновую защиту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новое изобретение активно применяется бойцами на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

«Стали изобретать антидроновую защиту. Вот, допустим, последнее из того, что придумано. Вот «ежики». Если будет лететь FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, он остановит эту кумулятивную струю, то есть будет дополнительная буферная зона, чтобы кумулятивная струя не дошла до боеприпаса», – рассказал «Заря».

Командир также добавил, что на Краснолиманском направлении российские военные используют против ВСУ термобарические боеприпасы. По его словам, это оружие позволяет безошибочно поражать живую силу противника в любых укрытиях, не оставляя им шансов выжить.

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