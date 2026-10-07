Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ
В России создали новую антидроновую защиту
Командир группы специального назначения подразделения РХБЗ группировки войск «Запад» с позывным «Заря» сообщил, что российские военнослужащие изобрели новую антидроновую защиту под названием «ежики».
Новое изобретение активно применяется бойцами на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».
«Стали изобретать антидроновую защиту. Вот, допустим, последнее из того, что придумано. Вот «ежики». Если будет лететь FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом, он остановит эту кумулятивную струю, то есть будет дополнительная буферная зона, чтобы кумулятивная струя не дошла до боеприпаса», – рассказал «Заря».
Командир также добавил, что на Краснолиманском направлении российские военные используют против ВСУ термобарические боеприпасы. По его словам, это оружие позволяет безошибочно поражать живую силу противника в любых укрытиях, не оставляя им шансов выжить.
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