Новый пулемет РПЛ-20 успешно прошел испытания в зоне СВО

Новый пулемет РПЛ-20 успешно испытали в зоне специальной военной операции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ходе апробации в зоне специальной военной операции, легкий ручной пулемет РПЛ-20 показал превосходные результаты, передает ТАСС. На полях оборонной выставки ADEX 2024 Лушников заявил: «РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за «ленточки», показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем. Ничего не будем дорабатывать в РПЛ-20».

В дополнение к этому, концерн «Калашников» завершает разработку аналогичных пулеметов в калибрах 7,62х39 мм и 5,56х45 мм НАТО. Однако, как отметил Лушников, пока на эти образцы нет разрешительных документов, поэтому они не были представлены на выставке в Баку. Он подчеркнул, что компания понимает потребности рынка и надеется представить полную линейку пулеметов на будущих международных выставках, как только будут оформлены все необходимые документы.

Ранее концерн «Калашников» объявил о завершении разработки ручного пулемета РПЛ-20, который предназначен для поражения живой силы и транспортных средств противника, с возможностью установки современного оборудования.

Концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск. Сообщалось, Росгвардия наблюдает за всеми новинками концерна «Калашников» и заинтересована в принятии на вооружение нового ручного пулемета РПЛ-20.