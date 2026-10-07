Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Зеленский назвал российские баллистические ракеты главным вызовом для Украины
Зеленский признал российские баллистические ракеты главным вызовом для Киева
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские баллистические ракеты остаются самой большой угрозой для Киева, и указал на острую необходимость в поставках новых систем ПВО.
По словам Зеленского, украинская энергетика стала одной из ключевых целей Вооруженных сил России, при этом перехватить удается лишь часть баллистических ракет, передают СМИRT.
«Российская баллистика остается самым большим вызовом. И пакеты ПВО для нас сейчас – это жизненная необходимость», – заявил Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вооруженные силы России нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.
Четыре украинские области частично остались без электроснабжения.
В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского.