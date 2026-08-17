Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Врио главы Южной Осетии стал первым кандидатом в президенты
Врио главы Южной Осетии Камболов стал первым кандидатом в президенты
Временно исполняющий обязанности руководителя Южной Осетии Марат Камболов официально вступил в предвыборную гонку, которая завершится досрочным голосованием 18 сентября 2026 года.
Центральная избирательная комиссия республики официально утвердила статус Марата Камболова в качестве участника предстоящего голосования, передает РИА «Новости».
«ЦИК Южной Осетии зарегистрировал первого кандидата в президенты, им стал Марат Камболов», – цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства. Решения по остальным претендентам на высший государственный пост будут приняты до вечера 23 августа.
Месяцем ранее комиссия опубликовала перечень из 13 политических партий, которые получили право выдвигать своих представителей на досрочные выборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента республики на 18 сентября.
В начале июля инициативная группа в Цхинвале поддержала выдвижение Марата Камболова на должность главы государства.
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле пожелал политику успехов в предстоящих электоральных событиях.