Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Суд в Москве оштрафовал Гребенщикова за интервью нежелательной организации
Суд оштрафовал Гребенщикова на 15 тыс. рублей за интервью нежелательному СМИ
Хорошевский суд Москвы на 15 тыс. рублей оштрафовал лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом в РФ) за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Музыкант признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Протокол был составлен из-за интервью Гребенщикова, опубликованного на канале Medusa Live. В 2023 году деятельность организации Medusa Project, которой принадлежит данный ресурс, признали нежелательной на территории России.
Министерство юстиции ранее включило артиста в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Гребенщиков выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Киеву, высказывался против спецоперации на Украине и получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, за прошедшие три года он получил британское гражданство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд утвердил штраф рэперу-иноагенту Лигалайзу* за отсутствие маркировки иноагента.
Суд принял иск блогера-иноагента Варламова об оспаривании штрафа.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом