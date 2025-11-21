Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Сочи за взятки 248 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В надзорном ведомстве сообщили, что с марта 2022 года по май 2024 года Копайгородский с участием жены получал крупные суммы от представителей бизнеса в обмен на обещание благоприятных условий для коммерческой деятельности и общего покровительства, передает ТАСС.

По данным дела, полученные средства Копайгородские легализовали через приобретение недвижимости. Следствие также отмечает, что с января 2022 года по март 2024 года бывший чиновник с помощью супруги похитил имущество в виде двух земельных участков в Сочи общей стоимостью не менее 26 млн рублей, оформив их на Янину Копайгородскую и аффилированное лицо.

В сообщении Генпрокуратуры говорится: «С марта 2022-го по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 млн рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство». После утверждения обвинительного заключения материалы дела направлены в Верховный суд России для определения территориальной подсудности.

Ранее сообщалось, что во время обысков у Копайгородского обнаружили коллекции предметов роскоши, включая редкие вина, ценные иконы и ружье начала XIX века.

В октябре Генпрокуратура потребовала взыскать имущество самого Копайгородского, его родственников и других лиц на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Напомним, Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу.