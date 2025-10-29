У обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Сочи нашли ружье XIX века

У обвиняемого во взятке экс-мэра Сочи Копайгородского нашли ружье XIX века

Tекст: Алексей Дегтярев

Среди изъятого оказались 25 икон, в том числе «Святой Федор Стратилат» и «Святой Пантелеймон», каждая стоимостью 90 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В числе предметов роскоши также отметили кабинетный настольный бар с набором сервировки из четырех графинов и 12 бокалов, оцененный в 500 тыс. рублей.

Также у него нашли Petrus Pomerol, Ornellaia La Proporzione, Chateau Mouton Rothschild и Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee. Последнее из них стоит 2 млн рублей за бутылку.

Кроме вин, у экс-мэра обнаружили коллекцию исторических вещей – номер газеты «Правда» от 1985 года, книгу «Сказания о Русской земле» издания 1913 года и кремневое ружье из дамасской стали начала XIX века, сделанное стамбульским оружейником. Стоимость ружья составляет 300 тыс. рублей.

Также среди найденных вещей оказались два дорожных пистолета с пулелейкой, портреты в виде льва и кота, которые оцениваются более 200 тыс. рублей каждый.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать имущество самого Копайгородского, его родственников и других лиц на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Напомним, Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу.

До этого у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы оружия СС и люфтваффе.