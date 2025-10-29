У обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Сочи нашли ружье XIX века

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.0 комментариев
У обвиняемого во взятке экс-мэра Сочи Копайгородского нашли ружье XIX века
Во время обысков у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обнаружили коллекции предметов роскоши, включая редкие вина, ценные иконы и ружье начала XIX века.
Среди изъятого оказались 25 икон, в том числе «Святой Федор Стратилат» и «Святой Пантелеймон», каждая стоимостью 90 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
В числе предметов роскоши также отметили кабинетный настольный бар с набором сервировки из четырех графинов и 12 бокалов, оцененный в 500 тыс. рублей.
Также у него нашли Petrus Pomerol, Ornellaia La Proporzione, Chateau Mouton Rothschild и Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee. Последнее из них стоит 2 млн рублей за бутылку.
Кроме вин, у экс-мэра обнаружили коллекцию исторических вещей – номер газеты «Правда» от 1985 года, книгу «Сказания о Русской земле» издания 1913 года и кремневое ружье из дамасской стали начала XIX века, сделанное стамбульским оружейником. Стоимость ружья составляет 300 тыс. рублей.
Также среди найденных вещей оказались два дорожных пистолета с пулелейкой, портреты в виде льва и кота, которые оцениваются более 200 тыс. рублей каждый.
Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать имущество самого Копайгородского, его родственников и других лиц на общую сумму 1,6 млрд рублей.
Напомним, Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу.
До этого у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова обнаружили коллекцию огнестрельного и холодного оружия, включая образцы оружия СС и люфтваффе.