Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.0 комментариев
Водителю электрокара предъявили обвинение после наезда на пешеходов в Москве
Сбившему пешеходов в центре Москве одителю электрокара HiPhi Z предъявили обвинение
Молодому водителю электрокара, который накануне вечером на Бережковской набережной проехал на красный свет и сбил пятерых пешеходов, предъявлено обвинение по уголовной статье.
Обвинение водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной, предъявлено по ч. 2 ст. 264 УК РФ, передает ТАСС.
Пресс-служба прокуратуры Москвы уточнила, что речь идет о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека и сопряженном с оставлением места ДТП. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения водителю в виде заключения под стражу.
Вечером 11 июля 23-летний водитель электрокара HiPhi Z выехал на красный свет, сбил пешеходов и скрылся с места происшествия. Позже его задержали.
По данным департамента здравоохранения Москвы, в больницы были доставлены двое детей и трое взрослых, среди которых двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. В московском ГУ МВД подтвердили, что виновник ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
По информации правоохранительных органов, задержанный водитель Тимур Мусин имеет задолженность по трем неоплаченным штрафам за нарушения ПДД общей суммой 2100 рублей. В отношении него открыты три исполнительных производства по неоплаченным штрафам ГИБДД с 23 по 27 июня.
ТАСС также сообщает, что водитель не смог дать показания из-за состояния опьянения. В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. Следователи продолжают работу, в течение дня будет установлено, признает ли обвиняемый свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после инцидента на Бережковской набережной, где студент на электрокаре HiPhi Z сбил нескольких пешеходов на переходе, возбуждено уголовное дело.
Прокуратура опубликовала видео наезда на пешеходов в Москве.
Предполагаемый водитель автомобиля признал вину и мог быть не трезв.