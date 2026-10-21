Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Правительственный кортеж прибыл в Пулково
На территорию петербургского аэропорта Пулково въехал правительственный кортеж, в Петербурге ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
На территорию третьего терминала аэропорта въехали несколько правительственных автомобилей, а также спецтранспорт, передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Уиткофф направляется в Петербург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет ВВС США покинул Осло после переговоров Уиткоффа и Владимира Зеленского.
Во вторник премьер-министр Норвегии анонсировал визит американского спецпосланника в Россию.
В тот же день Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры по Украине с Зеленским в Норвегии.