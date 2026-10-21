Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Япония в сентябре нарастила закупки цветных металлов у России на 191%
Товарооборот Японии и России в сентябре вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 115,8 млрд иен, японская сторона существенно увеличила закупки цветных металлов, следует из данных японского минфина.
Объем товарооборота составил около 731,4 млн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные японского ведомства.
Японский экспорт в Россию сократился на 13,4% (30,9 млрд иен или 194,9 млн долларов). Снизились поставки автомобилей на 7,3%, запчастей – на 5,3%, генераторов – на 10,7%, бумаги – на 92,9%, медицинской продукции – на 56,9%. При этом экспорт пластика вырос на 28,6%, резины – на 7,7%.
Импорт из России в Японию увеличился на 24,6% и составил 84,9 млрд иен (536,3 млн долларов). Закупки российских рыбы и морепродуктов выросли на 14,2%, овощей – на 4,5%, цветных металлов – на 191,1%. В то же время импорт изделий из чугуна и стали сократился на 99,8%, зерновых – на 25,6%.
В мае сообщалось, что Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2».