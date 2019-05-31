США обвинили Иран в нападении на нефтяные танкеры в водах ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы спровоцировать рост стоимости нефти на мировом рынке.

По словам Помпео, «это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от 7 до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

В среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ. В МИД России заявили, что обвинения США в адрес Ирана даже хуже британского «хайли лайкли».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.

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