МИД сравнил обвинения США в адрес Ирана с британским «хайли лайкли»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинениями Ирана в причастности к инциденту с танкерами у берегов ОАЭ льет масло в огонь, подобные утверждения даже хуже британского «highly likely», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Эти заявления, как минимум, не помогают нормализации обстановки, а, что называются, льют масло в огонь», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в Москве «не могут принимать на веру то, что произносят американские коллеги», тем более что уже существует «бесчисленное количество примеров того, как те или иные факты или события подгоняются американцами под политзаказ».

«Или под их собственные узконациональные представления о том, что и как происходит и что и как должно делаться. Это даже не британское «хайли лайкли», это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру, попытка это сделать. В регионе Ближнего Востока такая линия опасна вдвойне, поэтому мы будем и далее в спокойном ключе работать над тем, чтобы все-таки здравый смысл возобладал и конфронтационность, изначально заложенная в подобного рода постановке вопроса, уступила место более здравому подходу и чтобы люди, кому это положено, занимались дипломатией, а не пропагандой», – подчеркнул замглавы российского МИД.

Рябков добавил, что США предпринимают в отношении Ирана жесточайший прессинг. «При этом никакой позитивной повестки дня, никакой альтернативы США не предлагают. Они только заявляют, в том числе на высшем уровне, что открыты к такому диалогу, но это не основа для реальных переговоров», – добавил он.

В среду Болтон заявил, что «почти точно» подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. МИД Ирана отверг обвинения.

Напомним, 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от 7 до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.