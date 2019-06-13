Кремль объяснил невозможность заявлений по инциденту в Оманском заливе

В Кремле считают, что в настоящее время никто не располагает информацией о причинах случившегося с нефтяными танкерами в Оманском заливе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то заявления здесь вряд ли возможны», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова журналистам на вопрос о том, как Кремль отреагировал на случившееся и контактирует ли на эту тему с Ираном и другими странами.

Напомним, в четверг СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа присутствовали россияне.