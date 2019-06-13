Владелец затонувшего танкера Front Altair рассказал о составе экипажа

На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера Front Altair находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии, все они эвакуированы, сообщил представитель компании, владеющей танкером.

«У нас на борту 11 россиян, один грузин и 11 филиппинцев. Все (были) эвакуированы с судна... Они все в порядке и в безопасности», – заявил представитель Frontline Пэт Адамсон, передает РИА «Новости».

При этом в компании заявили, что преждевременно считать взрыв танкера результатом нападения. «Это был взрыв, за которым последовал пожар. Так как у нас не было возможности поговорить с командой в деталях, я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение», – заявил представитель Frontline.

По его словам, «в СМИ появилось много спекуляций» по поводу того, был ли инцидент связан с нападением или нет.

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне. Позже стало известно, что один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул.

МИД назвал инцидент с танкерами в Оманском заливе отражением остроты ситуации в регионе.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя газете ВЗГЛЯД атаку на два танкера, заявил: «Важно не то, кто за этим стоит, а как это используется. Иран – государство опасное, которое нужно любой ценой остановить – эти заявления в духе Саудовской Аравии и соответствуют линии Израиля и США. Вопрос в том, как далеко они хотят зайти. Очень мутная история, концов которой не найти».

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.