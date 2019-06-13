МИД назвал инцидент с танкерами в Оманском заливе отражением остроты ситуации в регионе

Москва считает инцидент с танкерами в Оманском заливе отражением остроты ситуации в регионе и призывает все стороны к снижению напряженности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчета или недопонимания причин и последствий тех или иных событий в общем весьма тревожно складывается. В общем говорить о том, что это какой-то проходной эпизод было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в этом регионе», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

По его словам, «нужны меры, по прежде всего, нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут по большому счету только масла в огонь подлить».

Рябков также отметил, что Москва выясняет, не пострадали ли россияне в результате инцидента. «Мы сейчас озабочены тем, не пострадали ли в результате произошедшего российские граждане, которые могли находиться в составе экипажей. Посольства в соответствующих столицах этим плотно занимаются», – сказал Рябков.

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне. Позже стало известно, что один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул.

Политолог Федор Лукьянов, комментируя газете ВЗГЛЯД атаку на два танкера, заявил: «Важно не то, кто за этим стоит, а как это используется. Иран – государство опасное, которое нужно любой ценой остановить – эти заявления в духе Саудовской Аравии и соответствуют линии Израиля и США. Вопрос в том, как далеко они хотят зайти. Очень мутная история, концов которой не найти».

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.