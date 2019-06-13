Эксперт указал на интерес США в атаке на танкеры в Оманском заливе

«Важно не то, кто за этим стоит, а как это используется. Иран – государство опасное, которое нужно любой ценой остановить – эти заявления в духе Саудовской Аравии и соответствуют линии Израиля и США. Вопрос в том, как далеко они хотят зайти. Очень мутная история, концов которой не найти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя атаку на два танкера в Оманском заливе.

По мнению президента Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова, сейчас повышается угроза нагнетания конфликта с Ираном. Есть основания полагать, что этот инцидент и те, что были пару недель назад, будут использовать публично. «Так случилось и прошлый раз: никаких четких и понятных доказательств не было, но Майк Помпео и Джон Болтон заявили, что это дело рук Ирана. Они уверены, что это иранский саботаж. Если будет продолжаться в том же ключе, то возможно это используется в конкретных политических целях», – Лукьянов.

«А вот то, что Иран оперативно спас экипажи поврежденных танкеров, спишут на случай для отвода глаз», – считает Лукьянов.

При этом не очень понятно, какую именно цель преследуют в Вашингтоне – это подготовка к войне или нагнетание обстановки. «Нынешняя администрация США не военизирована в том плане, что Трамп – не воин, он не любит воевать, он любит грозить. Вся его философия политическая исходит из того, что это все не нужно», – добавил политолог.

По мнению Лукьянова, инциденты могут быть направлены на запугивание Ирана. «Никто пальцем на Иран не указывает, но это напоминает психологическое давление. Возможно США рассчитывают, что мощное экономическое и психологическое давление заставит Иран пойти на переговоры, уступки. Вся тактика Трампа об этом. Он действует по логике «наезд-откат» – надавить и подождать, может о чем-то договоримся. Но вокруг него есть люди, которые считают своим долгом с Ираном разобраться», – заключил Лукьянов.

Напомним, в четверг иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров. При этом сообщалось, что среди членов экипажа одного из танкеров были россияне.

Позже стало известно, что один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул.

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.

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