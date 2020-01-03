Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за возросшей напряженности в стране.

В официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел госдепа указывается, что ведомство призывает граждан США немедленно покинуть Ирак «в связи с обострением напряженности», передает РИА «Новости».

В заявлении американского посольства в Ираке указывается, что «граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным» или направиться в другие страны сухопутным путем.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Ранее в МИД России назвали убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом». Китай выступил против использования военной силы в международных отношениях. Дамаск осудил «преступную агрессию США».

В демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

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