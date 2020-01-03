Приказ об убившем Сулеймани ракетном ударе отдал Трамп

Ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани, был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа, говорится в заявлении Пентагона.

В пресс-службе американского военного ведомства сообщили, что «по распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани», передает ТАСС.

В Пентагоне напомнили, что Сулеймани входил в составленный США список иностранных террористических организаций.

В ведомстве утверждают, что иранский генерал якобы «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». Кроме того, как заявила американская сторона, Сулеймани «одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе».

Между тем Трамп на своей странице в Twitter без каких-либо пояснений опубликовал фото американского флага.

Напомним, Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом.

В Демпартии США отметили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.

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