Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани

Тегеран подтвердил гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил иранский государственный телеканал IRINN со ссылкой на заявление КСИР.

По данным телеканала, генерал был убит в результаты атаки американских вертолетов, передает РИА «Новости».

Американский журнал Newsweek со ссылкой на должностное лицо министерства обороны США высокого ранга сообщает, что Пентагон в настоящее время ожидает проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить факт смерти Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

«Представитель Пентагона высокого ранга подтвердил, что аль-Мухандис был действительно убит вместе с командующим [силами спецназначения КСИР] Касемом Сулеймани», – передает ТАСС сообщение журнала. В статье при этом говорится, что анализ ДНК «с высокой степенью вероятности» подтвердит смерть указанных лиц.

Ранее в пятницу телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели Сулеймани и заместителя главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада.

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