Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Серия мощных взрывов прогремела на подступах к международному аэропорту Багдада, в окрестностях которого расположены американские военные базы, сообщил телеканал Al-Hadath.

По версии телеканала, целью обстрела были американские военные базы в окрестностях аэропорта, передает ТАСС.

Одна из реактивных ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани. Кроме того, по информации телеканала, в результате обстрела ранения получили 12 иракских военнослужащих, находившихся на блокпосту на въезде в аэропорт. Есть пострадавшие и среди мирных граждан.

По информации телеканала Al Mayadin, удары из реактивных систем залпового огня наносились по центру, где размещаются американские и французские военные советники. Еще несколько ракет упало в районе совместной базы американских военнослужащих и иракских сил специального назначения.

По сведениям телеканала As Sumaria, три ракеты разорвались в районе грузового терминала аэропорта, где есть пострадавшие среди мирных граждан. Воздушная гавань иракской столицы временно прекратила свою работу из угрозы безопасности полетов.

При этом сообщается, что средства ПВО коалиции под эгидой США якобы отразили ракетную атаку на международный аэропорт Багдада. В небе над аэропортом барражируют вертолеты.

Напомним, 29 декабря США нанесли удары по союзникам Башара Асада в Сирии и Ираке. После этого 31 декабря сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде, в итоге посол США в Багдаде «покинул Ирак в неизвестном направлении».

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Ираке, пообещав наказать Тегеран за гибель людей и причиненный ущерб. В ответ Иран пригрозил «нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам».