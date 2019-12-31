Посольство США в Багдаде попытались взять штурмом

Сотни демонстрантов во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, протестующие пришли в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, и добрались до посольства США.

Под напором толпы охрана отступила на территорию посольства, пока демонстранты разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками. Демонстранты выкрикивали антиамериканские лозунги и несли транспаранты с надписями: «Смерть Америке, смерть Израилю!».

«Посол США в Багдаде Метью Тюллер покинул Ирак в неизвестном направлении», – сообщил канал «Аль-Арабийа» со ссылкой на свои источники.

«Посол вместе с остававшимися сотрудниками дипмиссии покинули Багдад через международный аэропорт города», – уточнили источники канала. На запрос в МИД Ирака канал получил отказ, официальных сообщений по данному поводу пока нет.

Демонстранты в данный момент пытаются штурмовать ворота посольства США.

BREAKING - LIVE: Iraq protesters gather near US embassy in Baghdad, following US conducted air attacks in Iraq and Syria against the pro-Iran Kataib Hezbollah armed group. https://t.co/70rCmk0OA5 — Al Jazeera News (@AJENews) December 31, 2019

Напомним, в результате ударов США 29 декабря по пяти объектам «Хезбаллы» в западном Ираке и восточной Сирии погибли 25 человек, ранения получили около 50 человек.