США открестились от сбитого Ираном беспилотника

Сбитый Ираном при пересечении границы беспилотник не принадлежал Вооруженным силам США, сообщила пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС.

«Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что летательный аппарат, который мог сбить Иран, «не принадлежит Пентагону».

Ранее власти Ирана сообщили, что силы противовоздушной обороны страны сбили иностранный беспилотник у портового города Махшахр в провинции Хузестан.