Иран сбил нарушивший границу иностранный беспилотник

Силы противовоздушной обороны Ирана в пятницу сбили беспилотник у портового города Махшахр в провинции Хузестан. Власти провинции заявили, что БПЛА был иностранным.

«Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны», – передает РИА «Новости» заявление армии Ирана.

В сообщении не уточняется, какой стране принадлежал беспилотник.

«Определено, что этот беспилотник вошел в пространство Махшахра без согласования, именно по этой причине силы противовоздушной обороны округа Махшахр сбили его», – заявил губернатор провинции.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.