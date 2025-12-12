Министр обороны Молдавии Носатый сообщил о планах закупить западные радары

Tекст: Дарья Григоренко

Министр заявил телеканалу Jurnal TV: «У нас есть более 20 радаров со времен Советской армии, которые все еще функционируют в пределах своих возможностей. Но они предназначены для других целей. Мы видим самолеты из Крыма, но не видим дрон на высоте 100 метров, потому что они не предназначены для этого», передает ТАСС.

В 2023 году Молдавия уже получила от Франции современный тактический радар Ground Master 200, а в 2026 году ожидает еще один подобный комплекс. Это часть долгосрочной программы по перевооружению армии и приведению ее к стандартам НАТО. В новой военной доктрине страны в качестве главной угрозы названа Россия.

Планы по усилению военной составляющей подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, которая указывает на экономический кризис и рост уровня бедности в стране. Озабоченность происходящим высказало и руководство непризнанного Приднестровья, опасаясь возможной дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее журналист Томас Фази сообщил, что Молдавия оказалась под угрозой повторения событий на Украине из-за жесткого давления Запада и ЕС на руководство страны.

Служба внешней разведки (СВР) заявила о подготовке ЕС к оккупации Молдавии.