Журналист спрогнозировал повторение «украинского сценария» для Молдавии
Журналист Томас Фази заявил о риске «украинского сценария» для Молдавии
Молдавия оказалась под угрозой повторения событий на Украине из-за жесткого давления Запада и ЕС на руководство страны, отметил журналист Томас Фази.
Молдавию ждет судьба Украины из-за принуждения к выбору между Россией и Западом, об этом написал журналист Томас Фази в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Фази отметил: «Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду».
После прихода к власти в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса, отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться. Москва неоднократно призывала Кишинев учитывать интересы граждан страны и не препятствовать развитию связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Россия хочет строить доброжелательные отношения с Молдавией, несмотря на попытки Запада использовать республику в антироссийских целях.
Парламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию. За последние годы против оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела, их задерживали в аэропорту за визиты в Россию. Самым резонансным стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, приговоренной к семи годам тюрьмы. В стране также закрыты более сотни медиа, в том числе российские СМИ
Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, молдавскому избирателю в Испании отказали в голосовании из-за футболки с изображением креста. Президент Молдавии заявила о случаях фальсификаций на выборах с помощью каруселей. Илан Маск оценил заявление Павла Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов.