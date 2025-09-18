Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле главы Гагаузии

Tекст: Елизавета Шишкова

Европейские юристы Уильям Жульи и Гонсало Бойе из международной команды адвокатов Евгении Гуцул на совместной пресс-конференции в среду в Кишиневе назвали «четко политическим» характер дела против главы Гагаузии, указав на нарушение права Гуцул на справедливое судебное разбирательство, беспристрастность и презумпцию невиновности.

Юристы также отметили, что дело их подзащитной было рассмотрено в необычно сжатые сроки, а приговор не имеет достаточной доказательной базы. По словам Бойе, защите даже не предоставляют возможность встречаться с Евгенией в тюрьме: «Это сделано, чтобы не дать нам построить сильную защиту». С учетом всех обстоятельств, полагают адвокаты, нахождение Гуцул под стражей нельзя считать законным.

Защитники намерены провести собственный анализ ситуации в Молдавии и выявить нарушения демократических стандартов. «Нам сказали, что прошло много обысков у СМИ. Даже вчера. Почему это произошло перед нашей пресс-конференцией? Совпадение ли?», — отметил Бойе.

При этом на международных адвокатов уже обрушились обвинения в «российской пропаганде». Однако, как подчеркивают Жульи и Бойе, давление властей их не остановит. «Моя сила и сила команды – в независимости. Мы не реагируем на приказы, на инструкции, мы не принимаем их ни от кого. Мы независимы. Это основа нашей работы», – отметил Жульи.

В то же время юристы не исключают, что дело может быть решено внутри страны, без обращения в ЕСПЧ, если молдавская судебная система начнет действовать в соответствии с законом. Заседание Апелляционной палаты назначено на 8 октября. «Мы надеемся, что на первом заседании 8 октября мы освободим Евгению из пенитенциара. А если нет, то мы подадим кассацию», – сообщил Бойе.

«Поскольку Молдова продолжает объявлять себя демократическим государством и стремится присоединиться к ЕС, она обязана соблюдать правила и принципы в области прав человека. Республика ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и его факультативные протоколы. Наша задача – убедиться, что это действительно происходит», – добавил Жульи.

Интересы Евгении Гуцул защищает международная команда юристов. Французский адвокат Уильям Жульи, специалист по уголовной защите и международным процессам, ранее представлял оппозиционных политиков ЕС. Испанец Гонсало Бойе известен делами в европейских судах, включая защиту президента Каталонии Карлоса Пучдемона. В суде первой инстанции Гуцул защищали молдавские адвокаты Сергей Морару и Наталья Байрам.

Напомним, главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

Народное собрание Гагаузии заявило о непризнании судебного приговора и подтвердило полномочия Гуцул как главы автономии. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул.