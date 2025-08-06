Парламент Гагаузии потребовал освободить приговоренную Евгению Гуцул

Парламент Гагаузии потребовал освобождения Евгении Гуцул и пересмотра приговора

Tекст: Елизавета Шишкова

Парламент Гагаузии принял резолюцию с требованием освободить главу автономии Евгению Гуцул, сообщает ТАСС. Гуцул ранее получила семь лет лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По словам члена парламентской комиссии Ивана Димитрогло, депутаты обратились к центральным властям с просьбой, чтобы Апелляционная палата объективно рассмотрела материалы дела Гуцул, и она могла быть освобождена хотя бы условно.

«Мы официально обратились к центральным властям с требованием, чтобы Апелляционная палата объективно рассматривала материалы дела Евгении Гуцул, чтобы она имела возможность освобождения хотя бы условно и не содержалась в пенитенциарном учреждении», – заявил Димитрогло.

По его словам, резолюция была утверждена большинством голосов на внеочередном заседании и будет опубликована после внесения ряда правок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы за якобы незаконное финансирование партии «Шор».

Депутаты Народного собрания Гагаузии запланировали экстренное заседание для обсуждения общественно-политических последствий приговора башкану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор политически мотивированным решением.