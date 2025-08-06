Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
Парламент Гагаузии потребовал освободить приговоренную Евгению Гуцул
Парламент Гагаузии потребовал освобождения Евгении Гуцул и пересмотра приговора
Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».
Парламент Гагаузии принял резолюцию с требованием освободить главу автономии Евгению Гуцул, сообщает ТАСС. Гуцул ранее получила семь лет лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».
По словам члена парламентской комиссии Ивана Димитрогло, депутаты обратились к центральным властям с просьбой, чтобы Апелляционная палата объективно рассмотрела материалы дела Гуцул, и она могла быть освобождена хотя бы условно.
«Мы официально обратились к центральным властям с требованием, чтобы Апелляционная палата объективно рассматривала материалы дела Евгении Гуцул, чтобы она имела возможность освобождения хотя бы условно и не содержалась в пенитенциарном учреждении», – заявил Димитрогло.
По его словам, резолюция была утверждена большинством голосов на внеочередном заседании и будет опубликована после внесения ряда правок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы за якобы незаконное финансирование партии «Шор».
Депутаты Народного собрания Гагаузии запланировали экстренное заседание для обсуждения общественно-политических последствий приговора башкану.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор политически мотивированным решением.