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Парламент Гагаузии собрался обсудить ситуацию после приговора Гуцул
Парламент Гагаузии собрался обсудить последствия приговора Евгении Гуцул
Депутаты Народного собрания Гагаузии намерены провести экстренное заседание, чтобы рассмотреть общественно-политические последствия приговора башкану Евгении Гуцул.
Внеочередное заседание парламента Гагаузии пройдет 6 августа, передает ТАСС. На встрече депутаты намерены обсудить политическую обстановку, возникшую после признания Евгении Гуцул виновной. В пресс-службе законодательного органа подчеркнули, что основной темой станет реакция общества на приговор башкану.
«На повестке дня обсуждение общественно-политической ситуации в Гагаузии в связи с незаконным осуждением главы (башкана) Гагаузии», – говорится в заявлении Народного собрания. Других подробностей о повестке не сообщается. Заседание состоится в условиях повышенного общественного внимания к событиям вокруг руководителя автономии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.
Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей ничего общего с правосудием. Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в силу, а ее имущество конфисковали частично.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул является примером политически мотивированного решения.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила приговор и назвала действия Кишинева актом политических репрессий.