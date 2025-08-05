Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.6 комментариев
Суд Кишинева конфисковал имущество главы Гагаузии Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в силу, а ее имущество частично конфисковано, сообщила адвокат политика Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии. По словам адвоката Натальи Байрам, взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства, передает ТАСС.
Адвокат добавила, что до вынесения решения по апелляции Евгению Гуцул невозможно отстранить от должности. Байрам подчеркнула, что защита считает решение суда несправедливым и намерена оспорить приговор. При этом она отметила, что до вступления приговора в силу глава Гагаузской автономии будет находиться в 13-м пенитенциарном изоляторе, известном своими тяжелыми условиями содержания.
Адвокат уточнила, что речь идет о тюрьме, о которой существуют многочисленные международные отчеты, свидетельствующие о бесчеловечных и ужасных условиях.
Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.
Прокуратура Молдавии ранее потребовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за приговора Гуцул.
Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.