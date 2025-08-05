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Гуцул назвала приговор политической расправой
Глава Гагаузии Гуцул: Приговор – это политическая расправа
Решение суда в Кишиневе является результатом политической расправы, и ничего не имеет общего с правосудием, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.
Заявление Гуцул распространила пресс-служба главы автономии. Гуцул заявила, что решение суда, отправившее ее в заключение на семь лет, является результатом политической расправы, передает ТАСС.
«Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – отметила Гуцул.
По ее словам, приговор суда – попытка запугать жителей Гагаузии.
По мнению Гуцул, президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности используют репрессии в качестве инструмента борьбы с оппозицией. Она считает, что в преддверии парламентских выборов власти прибегают к фабрикации уголовных дел, оказывают давление на судей и выносят политически мотивированные приговоры для удержания власти.
Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.
Молдавская прокуратура ранее требовала для Гуцул девять лет тюрьмы и пятилетний запрет на руководящие должности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за этого приговора.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.