Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Матвиенко написала, что действия кишиневских властей под руководством Майи Санду – это не только «чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика», но и проявление «звериной средневековой сущности конкретных людей, на которых сделал ставку Запад».

Она заявила, что власти Молдавии приняли решение не только осложнить политическую судьбу Гуцул, но и посадить в тюрьму женщину, у которой есть двое несовершеннолетних детей. Она подчеркнула, что подобные действия поддержаны Европой и назвала произошедшее «несмываемым позором» для Брюсселя и для строящейся антинародной власти в Кишиневе.

Матвиенко отметила, что это пример жестокости и бездушия со стороны так называемой евродемократии в достижении своих целей. Она также призвала вынести вопрос о прекращении «издевательства» над Гуцул на международные площадки и призвала правозащитные организации доказать свою способность защищать права людей.

Напомним, Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд Кишинева конфисковал ее имущество.

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за приговора Гуцул, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.