Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).2 комментария
Парламент Гагаузии отказался признать приговор главе автономии Гуцул
Парламент Гагаузии подтвердил легитимность полномочий Евгении Гуцул
В Гагаузии Народное собрание заявило о непризнании судебного приговора и подтвердило полномочия Евгении Гуцул как главы автономии.
Парламент автономии не признал приговор, вынесенный Евгении Гуцул, передает ТАСС.
В официальной резолюции говорится: «Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости. Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский, направленный на устранение законно избранного главы автономии».
Парламент также подтвердил легитимность полномочий Гуцул как башкана Гагаузии и потребовал ее немедленного освобождения из-под стражи или отмены ограничительной меры. Соответствующее решение было принято совместно с Исполнительным комитетом Гагаузии, указывается в опубликованном документе.
Резолюция опубликована на официальном сайте парламента автономии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул по инициативе России. Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора Евгении Гуцул и назвала решение молдавских властей несправедливым. Депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».