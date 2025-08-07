  • Новость часаРоссия и ОАЭ заключили два новых соглашения о сотрудничестве
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    63 комментария
    7 августа 2025, 18:28 • Новости дня

    СМИ сообщили о предстоящем заседании СБ ООН по Додику и Гуцул

    Совбез ООН рассмотрит преследование Додика и Гуцул на закрытом заседании

    Tекст: Денис Тельманов

    В четверг на закрытом заседании по инициативе России члены Совета Безопасности ООН обсудят преследование Милорада Додика и Евгении Гуцул.

    Совбез ООН обсудит ситуацию с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика, передает ТАСС.

    Заседание пройдет в закрытом формате по запросу России. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии – Евгении Гуцул».

    Вопросы включат обстоятельства уголовных дел и позицию России по защите представителей национальных меньшинств и автономий. Ожидается обсуждение возможных международных мер и реакций на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул несправедливым и заявила о нарушении закона при его вынесении. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    5 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул

    Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

    Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

    Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

    Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.

    Комментарии (29)
    5 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Приговоренная молдавским судом к семи годам заключения глава Гагаузии Евгения Гуцул не сломлена и готова бороться дальше. Такую информацию озвучил молдавский депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней в следственном изоляторе.

    Около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии, провели пикет у входа в следственный изолятор Кишинева, куда была помещена Евгения Гуцул, передает ТАСС.

    Депутат Фотеску передал собравшимся обращение Гуцул жителям автономии, в котором она подчеркнула, что не сломлена и будет бороться за свое имя и права всей Гагаузии, передает РИА Новости. По его словам, Гуцул назвала приговор политической расправой и сообщила о намерении обжаловать решение. Она также поблагодарила гагаузский народ за поддержку и призвала не опускать руки, продолжая борьбу за будущее автономии.

    Протестующие у следственного изолятора держали баннеры и требовали освобождения главы Гагаузии, осужденной к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор».

    Первый заместитель Гуцул Илья Узун выступил перед собравшимися, заявив: «Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии... придет время и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Суд в Кишиневе также частично конфисковал имущество Гуцул. Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей отношения к правосудию. Мария Захарова заявила, что действия властей Молдавии стали бедой для страны и ее народа.

    По данным РИА «Новости», в последние месяцы власти Молдавии усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков, задерживая депутатов и расширяя полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием. Также были закрыты десятки СМИ, включая телеканалы и информационные ресурсы, несогласные с позицией властей.

    Комментарии (8)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 07:42 • Новости дня
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    Генсек ООН Гутерриш не упомянул США в послании к годовщине удара по Хиросиме
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На церемонии памяти в Хиросиме, посвященной 80-летию трагедии, в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не прозвучало упоминание Соединенных Штатов, нанесших ядерный удар по этому японскому городу.

    Гутерриш не упомянул США в своем послании, посвященном 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, передает РИА «Новости».

    Текст обращения был зачитан на японском языке заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу на траурной церемонии, транслировавшейся по телевидению и в интернете.

    Также мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер-министр Японии Сигэру Исиба не упомянули страну, осуществившую атомную атаку. В мероприятии участвовали японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также жители города и их семьи, пережившие трагедию.

    В среду, 6 августа, в мире отмечают День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Исполнилось 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме.

    В 2024 году недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, на предвыборных дебатах он прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан.

    Комментарии (8)
    7 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН из-за ситуации с Додиком

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, сообщили в миссии Панамы, председательствующей в августе в Совбезе.

    Заседание состоится в четверг в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение о прекращении полномочий президента Республики Сербской Милорада Додика. Додик назвал решение ЦИК о досрочных выборах и отзыве его мандата очередной «чушью из Сараево».

    Ранее Додику назначили год тюремного заключения и шесть лет запрета на занятие политической деятельностью. Апелляционная коллегия суда Боснии и Герцеговины подтвердила вынесенный приговор. Москва заявила, что намерена прибегнуть к политическим средствам для предотвращения обострения ситуации в Боснии и Герцеговине.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 12:25 • Новости дня
    Суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения
    Суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам заключения
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была признана виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор», ее приговорили к семи годам лишения свободы, сообщила адвокат политика Наталья Байрам.

    Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы за нарушения при финансировании оппозиционной партии «Шор», передает ТАСС.

    Адвокат Наталья Байрам сообщила, что ее «прямо из зала суда ее доставят в тюрьму».

    У здания суда в Кишиневе произошли столкновения между сторонниками Гуцул и полицией. Полиция оцепила квартал вокруг здания и не пропускала туда людей, включая мужа Гуцул, что вызвало протест среди собравшихся.

    Сторонники Гуцул пытались прорвать полицейский кордон, однако отступили после того, как семье главы автономии разрешили пройти внутрь суда.

    Ранее в Молдавии прошел митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    Молдавская прокуратура потребовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией, которые не устраивают прозападное правительство в Кишиневе.

    Напомним, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта.

    Комментарии (6)
    6 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    В офисе генсека ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    Зампредставителя генсека ООН Хак назвал приговор Гуцул внутренним делом Молдавии

    В офисе генсека ООН назвали приговор Гуцул внутренним делом Молдавии
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии, заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

    «Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы», – приводит слова Хака РИА «Новости»

    Позже он подчеркнул, что офис генсека ООН осведомлен о вынесении приговора Гуцул, однако не имеет права комментировать внутренние судебные процессы.

    Представитель организации добавил, что ООН призывает все стороны воздерживаться от эскалационной риторики или действий, и заметил важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона. Хак также заверил, что ООН внимательно следит за развитием событий в Молдавии и в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.

    Гуцул назвала приговор политической расправой. Приговор главе Гагаузской автономии Молдавииявляется образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН в защиту Гуцул

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав решение молдавских властей несправедливым.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС. Москалькова в своем обращении заявила, что считает приговор Гуцул грубым нарушением закона и принципа справедливости.

    В Telegram Москалькова подчеркнула: «Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул – считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости». Она также отметила, что, по ее мнению, приговор свидетельствует о попрании верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма.

    Москалькова призвала Верховного комиссара ООН защитить права Евгении Гуцул в связи со сложившейся ситуацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами.

    Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 14:56 • Новости дня
    Суд Кишинева конфисковал имущество главы Гагаузии Гуцул

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в силу, а ее имущество частично конфисковано, сообщила адвокат политика Наталья Байрам.

    Суд в Кишиневе удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии. По словам адвоката Натальи Байрам, взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства, передает ТАСС.

    Адвокат добавила, что до вынесения решения по апелляции Евгению Гуцул невозможно отстранить от должности. Байрам подчеркнула, что защита считает решение суда несправедливым и намерена оспорить приговор. При этом она отметила, что до вступления приговора в силу глава Гагаузской автономии будет находиться в 13-м пенитенциарном изоляторе, известном своими тяжелыми условиями содержания.

    Адвокат уточнила, что речь идет о тюрьме, о которой существуют многочисленные международные отчеты, свидетельствующие о бесчеловечных и ужасных условиях.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Прокуратура Молдавии ранее потребовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за приговора Гуцул.

    Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Матвиенко назвала приговор Гуцул политической репрессией
    Матвиенко назвала приговор Гуцул политической репрессией
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила приговор, вынесенный главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав действия Кишинева актом политических репрессий.

    В своем Telegram-канале Матвиенко написала, что действия кишиневских властей под руководством Майи Санду – это не только «чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика», но и проявление «звериной средневековой сущности конкретных людей, на которых сделал ставку Запад».

    Она заявила, что власти Молдавии приняли решение не только осложнить политическую судьбу Гуцул, но и посадить в тюрьму женщину, у которой есть двое несовершеннолетних детей. Она подчеркнула, что подобные действия поддержаны Европой и назвала произошедшее «несмываемым позором» для Брюсселя и для строящейся антинародной власти в Кишиневе.

    Матвиенко отметила, что это пример жестокости и бездушия со стороны так называемой евродемократии в достижении своих целей. Она также призвала вынести вопрос о прекращении «издевательства» над Гуцул на международные площадки и призвала правозащитные организации доказать свою способность защищать права людей.

    Напомним, Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд Кишинева конфисковал ее имущество.

    Спикер российского МИД Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за приговора Гуцул, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 13:07 • Новости дня
    Гуцул увезли из здания суда под охраной для исполнения приговора

    Главу Гагаузии Гуцул увезли из здания суда под охраной для исполнения приговора

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул была немедленно взята под стражу и увезена из зала суда в Кишиневе для отбывания наказания.

    Гуцул была немедленно взята под стражу и увезена из зала суда в Кишиневе для отбывания наказания. Адвокат Наталья Байрам сообщила, что судья настояла на исполнении приговора сразу после оглашения. Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы за нарушения при финансировании оппозиционной партии «Шор». Отбывать срок она будет в тюрьме полузакрытого типа, передает ТАСС.

    Политика вывели из зала суда под неодобрительные выкрики ее сторонников. У здания суда продолжается акция протеста, полиция поддерживает оцепление.

    Адвокат Гуцул назвала приговор «абсолютно нелегитимным» и подчеркнула: «Это позор для Молдовы! И для молдавской юстиции». Она выразила надежду, что международные организации дадут объективную оценку процессу.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура требовала для Гуцул девять лет тюрьмы и запрет занимать руководящие должности на пять лет.

    В Молдавии прошел митинг в поддержку Евгении Гуцул.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Гуцул назвала приговор политической расправой

    Глава Гагаузии Гуцул: Приговор – это политическая расправа

    Tекст: Вера Басилая

    Решение суда в Кишиневе является результатом политической расправы, и ничего не имеет общего с правосудием, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

    Заявление Гуцул распространила пресс-служба главы автономии. Гуцул заявила, что решение суда, отправившее ее в заключение на семь лет, является результатом политической расправы, передает ТАСС.

    «Это решение не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – отметила Гуцул.

    По ее словам, приговор суда – попытка запугать жителей Гагаузии.

    По мнению Гуцул, президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности используют репрессии в качестве инструмента борьбы с оппозицией. Она считает, что в преддверии парламентских выборов власти прибегают к фабрикации уголовных дел, оказывают давление на судей и выносят политически мотивированные приговоры для удержания власти.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала для Гуцул девять лет тюрьмы и пятилетний запрет на руководящие должности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала режим Санду бедой для Молдавии из-за этого приговора.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приговор Гуцул стал образцом политического давления в Молдавии.

    Комментарии (2)
    5 августа 2025, 13:47 • Новости дня
    Захарова назвала приговор Гуцул позором и бедой для Молдавии

    Представитель МИД Захарова: Приговор Гуцул является бедой для Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия режима президента Молдавии Майи Санду в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул «бедой, напавшей на Молдавию и ее народ».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале резко высказалась о действиях режима президента Молдавии Майи Санду в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

    По ее словам, за исполнение закона «режим Санду бросает людей в тюрьмы».

    «Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», – отметила дипломат.

    Она отметила, что Гуцул была осуждена за то, что «является законной главой Гагаузии и на основе закона исполняла свой долг». По мнению Захаровой, подобные действия властей Молдавии являются недопустимыми и вызывают сожаление у России.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Прокуратура Молдавии ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам заключения и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул примером политического давления в Молдавии.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 03:33 • Новости дня
    Депутат парламента Гагаузии заявил о сохранении Гуцул полномочий башкана

    Депутат парламента Гагаузии Тарнавский: Гуцул исполняет обязанности башкана

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Гагаузии Евгения Гуцул, осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы, может оставаться в должности башкана до итогового решения апелляционной палаты, заявил депутат народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский.

    «В соответствии с законом каждый гражданин, включая главу Гагаузии, имеет право на кассацию. Пока не будет окончательного решения апелляционной палаты, она исполняет обязанности главы Гагаузии, и нельзя проводить досрочные выборы. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии», – сказал Тарнавский.

    Тарнавский уточнил, что сейчас обязанности главы автономии временно исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета, так как формально мандат башкана продолжает действовать, несмотря на приговор суда первой инстанции, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что если приговор в отношении Гуцул останется в силе после всех апелляций, народное собрание будет обязано организовать досрочные выборы нового главы в течение 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии к семи годам тюрьмы. Гуцул осудили по обвинению в якобы незаконном финансировании партии «Шор». Адвокаты Гуцул заявили о намерении обжаловать приговор.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:03 • Новости дня
    Захарова заявила о гибели демократии в Молдавии в связи приговором Гуцул

    Tекст: Вера Басилая

    Демократию в Молдавии уничтожили, нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что режим Санду является конструкцией, поддерживаемой западными странами финансовыми средствами.

    Дипломат указала на вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны западных стран, что, по ее мнению, приводит к потере независимости государства. Она заявила, что при нынешней власти экономика, наука, промышленность и международные связи страны разрушаются, а инакомыслящие подвергаются преследованию и арестам.

    Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с приговором главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, Захарова отметила, что все, кто выражает альтернативную точку зрения или действует в рамках закона, подвергаются жесткой расправе со стороны властей.

    Власти Молдавии приговорили главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы и лишили права быть членом политических партий на пять лет.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила этот приговор и назвала действия Кишинева актом политических репрессий. Гуцул назвала приговор политической расправой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Евгении Гуцул грозит новым расколом Молдавии.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 13:03 • Новости дня
    Шор сообщил об обысках у сторонников «Победы» в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обыски и задержания среди сторонников оппозиционного блока «Победа» проходят в Кишиневе и на севере страны, заявил лидер блока Илан Шор.

    Шор заявил, что молдавские силовики обвиняют его команду в якобы имевшем место вмешательстве в парламентские выборы 2025 года, которые еще не состоялись, передает ТАСС.

    «Действия псов режима Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, кошмарить нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе», – сказал он.

    По словам Шора, силовые структуры «переворачивают офисы и дома сторонников» из-за подозрений во вмешательстве в будущие выборы, несмотря на то, что выборы еще не объявлены.

    На прошлой неделе суд Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах.

    Комментарии (0)
    Российские туристы нашли новые способы отдыха

Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году?

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике?

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами.

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

