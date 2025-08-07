СМИ сообщили о предстоящем заседании СБ ООН по Додику и Гуцул

Совбез ООН рассмотрит преследование Додика и Гуцул на закрытом заседании

Tекст: Денис Тельманов

Совбез ООН обсудит ситуацию с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика, передает ТАСС.

Заседание пройдет в закрытом формате по запросу России. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: «Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии – Евгении Гуцул».

Вопросы включат обстоятельства уголовных дел и позицию России по защите представителей национальных меньшинств и автономий. Ожидается обсуждение возможных международных мер и реакций на происходящее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский омбудсмен назвала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул несправедливым и заявила о нарушении закона при его вынесении. Депутаты парламента Гагаузии на внеочередном заседании потребовали освободить Евгению Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приговор Гуцул является внутренним делом Молдавии.