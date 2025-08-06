Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН в защиту Гуцул
Российский омбудсмен заявила о нарушении закона при вынесении приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, назвав решение молдавских властей несправедливым.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС. Москалькова в своем обращении заявила, что считает приговор Гуцул грубым нарушением закона и принципа справедливости.
В Telegram Москалькова подчеркнула: «Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул – считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости». Она также отметила, что, по ее мнению, приговор свидетельствует о попрании верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма.
Москалькова призвала Верховного комиссара ООН защитить права Евгении Гуцул в связи со сложившейся ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты парламента Гагаузии потребовали освободить главу автономии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, а нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами.
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является внутренним делом Молдавии.