  Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    2 комментария
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 16:59

    Лукашенко заявил о готовности обсуждать обмен заключенными с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил готовность продолжить обсуждение вопроса заключенных с Соединенными Штатами, отметив конструктивный подход Вашингтона к проблеме.

    Лукашенко сообщил о намерении продолжить контакты с США по вопросам заключенных, передает ТАСС. На встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым он подчеркнул, что американская сторона занимает конструктивную позицию по так называемым политзаключенным.

    Лукашенко отметил, что этот вопрос американскому президенту Дональду Трампу регулярно предлагают для обсуждения. «Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны», – заявил белорусский лидер.

    Он также выразил готовность к дальнейшему диалогу по данной проблеме, подчеркнув, что Белоруссия открыта для обсуждения подобных вопросов на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    10 сентября 2025, 11:07
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    ПВО Белоруссии сбила несколько беспилотников
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ночью над белорусским воздушным пространством зафиксировали и сбили несколько беспилотников, нарушивших границу республики, сообщил начальник генштаба Белоруссии Павел Муравейко.

    «Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», – сообщил Муравейко, передает ТАСС.

    По его словам, дроны потерялись из-за воздействия средств РЭБ в ходе обмена ударами между Россией и Украиной.

    Муравейко также сообщил, что Белоруссия оповестила военных Польши и Литвы о приближении неизвестных летательных аппаратов к их границам. Белорусские военные и военные соседних стран с 23.00 до 4.00 обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке.

    Кроме того, польская сторона ночью сообщила Минску о приближении к белорусской границе неопознанных БПЛА с территории Украины.

    Муравейко отметил, что обмен информацией между странами способствовал укреплению мер доверия и безопасности в регионе. Белоруссия намерена продолжать выполнение обязательств по обмену информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

    Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что сбитые над территорией страны беспилотники были российского происхождения. Польша проинформировала генсека НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на своей территории. Киев призвал НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 15:48
    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией

    Первый информационный: Польша перебросила войска к границе с Белоруссией

    СМИ сообщили о переброске войск Польши к границе с Белоруссией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусский телеканал «Первый информационный» опубликовал кадры с колонной польской военной техники, направляющейся к границе, после объявления о закрытии пунктов пропуска.

    Вооруженные силы Польши перебрасывают свои подразделения к границе с Белоруссией, передает ТАСС. Сообщается, что соответствующие кадры были опубликованы белорусским телеканалом, на них зафиксирована колонна автомобильной техники, движущейся по дороге общего пользования.

    Официальные представители Белоруссии и Польши пока не давали комментариев по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025».

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскритиковал этот план, указав на возможные негативные последствия для граждан.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 16:23
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    Лукашенко выразил благодарность США за начало снятия санкций
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за начало процесса снятия санкций в отношении республики, передает ТАСС. Он отметил, что отмена ограничительных мер со стороны Вашингтона позволит стране облегчить экономическую деятельность. Лукашенко подчеркнул значимость этого шага, однако добавил, что это не главное направление в работе Белоруссии.

    «То, что они (американцы) начали снимать санкции с нас – спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика – это жизнь людей», – заявил президент на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.

    Он также отметил, что санкции оказывали серьезное влияние на экономику страны, а отмена части ограничений может положительно сказаться на жизненном уровне населения. В ходе беседы Лукашенко подчеркнул необходимость работы по всем направлениям, несмотря на отдельные успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона заявила о намерении восстановить полноценное дипломатическое присутствие в Минске. Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 14:56
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Решение принято как жест доброй воли и в соответствии с принципами гуманности, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    По данным канала, среди помилованных – шесть граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Британии. Все эти лица ранее были осуждены за различные преступления, в том числе шпионаж, экстремизм и терроризм.

    В июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    В июле Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 15:37
    Представитель Трампа Коул заявил о нормализации отношений с Белоруссией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидеры США и Белоруссии, Дональд Трамп и Александр Лукашенко, готовы приложить все усилия для нормализации отношений между странами. Об этом в Минске после встречи с Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

    «Я уверен, что удовлетворен будет результатами нашей встречи и президент Трамп после того, как я доложу ему об этих результатах. Наши президенты, президенты Белоруссии и США – это такие лидеры, которые сделают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах», – подчеркнул Коул, общаясь с журналистами в четверг, передает РИА «Новости».

    Видеозапись его общения с прессой была опубликована в Telegram-канале «Пул первого», который близок к пресс-службе главы Белоруссии.

    Ранее Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 16:15
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    США отменили ограничения для авиакомпании «Белавиа»

    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
    @ Tairo Lutter/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запретительные меры в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа» отменены по итогам решения, согласованного всеми профильными министерствами и ведомствами США.

    Санкции с авиакомпании «Белавиа» были официально сняты Соединенными Штатами, передает БелТА. Об этом рассказал представитель президента США Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что решение было принято лично президентом США Дональдом Трампом в присутствии десятков участников и стало итогом одобрения всеми профильными ведомствами страны, включая Госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов.

    Коул особо отметил: «Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и министерство торговли, и министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято».

    Ранее «Белавиа» находилась под действием ограничительных мер, которые препятствовали выполнению ряда полетов и доступа к зарубежным сервисам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Белоруссии Дональд Трамп и Александр Лукашенко заявили о готовности приложить все усилия для нормализации отношений между странами.

    Американская сторона выразила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в Минске.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение помиловать ряд иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 15:30
    США захотели возобновить работу посольства в Минске

    Представитель Трампа заявил о планах восстановить работу посольства США в Минске

    США захотели возобновить работу посольства в Минске
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко американская сторона обозначила намерение возобновить полноценное дипломатическое присутствие в белорусской столице.

    Посольство Соединенных Штатов может возобновить работу в Минске в ближайшем будущем, передает ТАСС. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим», – приводит агентство прямую речь Коула.

    По его словам, возвращение американской дипмиссии находится на этапе переговоров, и конкретные даты пока не называются. Коул подчеркнул, что между странами можно сделать еще многое для нормализации и улучшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 14:51
    Польша решила закрыть границу с Белоруссией из-за учений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти намерены полностью перекрыть пропуск через границу с Белоруссией из-за предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2025», заявил польский премьер Дональд Туск.

    Планируется закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая железнодорожные, сказал Туск, передает ТАСС.

    Мера будет введена в ночь с 11 на 12 сентября в ответ на проведение учений «Запад-2025» совместно Белоруссией и Россией.

    Ранее Туск заявлял, что польские власти примут «особые меры» против Белоруссии, если на учениях «Запад-2025» произойдут некие «провокации».

    В Минске поясняли, что российско-белорусские учения «Запад-2025» необходимы лишь для защиты Союзного государства.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:30
    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата

    Tекст: Ирма Каплан

    Чехия объявила белорусского дипломата персоной нон грата за якобы участие в разведывательной сети, которую раскрыли местные и дружественные спецслужбы. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

    «Этот случай показывает, что мы не должны допускать злоупотребления Шенгенским соглашением во враждебных целях. Агенты, пользующиеся дипломатическими привилегиями, не должны иметь полную свободу действий по всей Европе», – приводит слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского чешское информагентство CTK.

    Он добавил, что продолжит добиваться введения ограничений на европейском уровне «в первую очередь в отношении российских дипломатов».

    Директор Бюро разведки и безопасности Чехии Михал Куделка сообщил, что данная ситуация доказывает, как международное сотрудничество между разведслужбами помогает в нынешней обстановке блюсти безопасность. Куделка также высказался за ограничение передвижения российских и белорусских дипломатов в Шенгенской зоне.

    Его ведомство ранее заявило в соцсети Х о ликвидации белорусской разведывательной сети в Европе, которую якобы создало белорусское КГБ. И вместе с коллегами из других европейский стран эту сеть Чехии удалось вычислить и ликвидировать, сообщили в Бюро.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии объявил первого секретаря российского посольства персоной нон грата. Россия пообещала проработать ответные меры на высылку дипломата Эстонией.

    Власти Австралии решили выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 16:36
    Силы ПВО сбили 32 украинских дрона над Россией

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате действий российских ПВО перехвачены и уничтожены десятки украинских беспилотников, большая часть над Белгородской областью.

    Российские силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА с 11.15 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что 25 дронов уничтожены над Белгородской областью, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью и один над Краснодарским краем. Все они были уничтожены в воздухе.

    Все перехваченные аппараты относятся к самолетному типу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над различными регионами России и Азовским морем. Таке ПВО Белоруссии сбила несколько дронов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:37
    Путин одобрил идею провести форум России и Белоруссии в Смоленской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу проведения одного из следующих форумов регионов России и Белоруссии в Смоленской области.

    Предложение было озвучено губернатором региона Василием Анохиным на встрече с главой государства в Кремле, передает РИА «Новости».

    Анохин сообщил, что уже обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть возможность проведения мероприятия на территории области.

    «Хорошо. Да, так и сделаем», – ответил Путин.

    В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о возвращении президента из Сочи в Москву и анонсировал встречу с губернатором Смоленской области.

    В ходе встречи с Анохиным Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:48
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    Трамп передал Лукашенко запонки с изображением Белого дома
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп передал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

    Подарок от американского президента Дональда Трампа был вручен Александру Лукашенко представителем президента США Джоном Коулом, сообщает ТАСС. Запонки украшены изображением Белого дома, являющегося официальной резиденцией американских президентов в Вашингтоне.

    Коул рассказал, что Трамп лично напомнил ему передать этот сувенир белорусскому лидеру, сказав: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту [Лукашенко]».

    Лукашенко, получив подарок, отметил, что запонки показались ему интересными, и добавил: «Ну, я постараюсь в долгу не остаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2025, 14:36
    Президент Литвы сообщил об освобождении 52 заключенных из Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовский президент Гитанас Науседа рассказал о переходе 52 ранее освобожденных в Белоруссии заключенных через границу с Литвой, среди которых были граждане республики.

    Науседа сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что 52 освобожденных в Белоруссии заключенных пересекли белорусско-литовскую границу. Он подчеркнул, что среди них оказались шесть граждан Литвы.

    «Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли белорусско-литовскую границу. Что для меня особенно важно, среди них было шесть граждан Литвы. Я благодарен США и лично президенту Дональду Трампу за постоянные усилия по освобождению заключенных», – написал Науседа.

    По словам Науседы, в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются более 1 тыс. заключенных, и работу по их освобождению необходимо продолжать.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении заключенных и подчеркнул необходимость прямого диалога с Вашингтоном.

    Президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом процессе.

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:14
    Лукашенко получил поздравительное письмо от Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На переговорах в Минске представитель президента США Джон Коул передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от Дональда Трампа с поздравлениями по случаю дня рождения.

    В послании Трамп и его супруга Мелания передали «наилучшие пожелания» белорусскому президенту, сообщило агентство БелТА, передает ТАСС.

    Во время встречи Лукашенко подчеркнул значимость экономических отношений между Белоруссией и США. Он отметил, что обе стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству, в том числе с учетом связей Белоруссии с Россией.

    Также, по данным агентства, обсуждался вопрос освобождения осужденных в республике. «Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально», – сказал Лукашенко.

    В августе Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 17:55
    Лукашенко заявил о нагнетании обстановки в Польше в связи с БПЛА

    Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти «как дикари» нагнетают ситуацию вокруг инцидента с беспилотниками, хотя белорусская сторона заранее проинформировала Варшаву о происходящем.

    По его словам, все возможные для уничтожения беспилотники были сбиты, однако несколько аппаратов осталось. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», – заявил Лукашенко на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает ТАСС.

    Эти заявления были сделаны на фоне обострения ситуации на границе Белоруссии и Польши. Видеофрагмент разговора был опубликован Telegram-каналом «Пул первого», близким к пресс-службе президента Белоруссии.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей. В четверг он заявил об отсутствии новых комментариев после инцидента с БПЛА в Польше.

    Комментарии (0)
    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

