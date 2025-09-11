Лукашенко заявил о готовности обсуждать обмен заключенными с США

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко сообщил о намерении продолжить контакты с США по вопросам заключенных, передает ТАСС. На встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым он подчеркнул, что американская сторона занимает конструктивную позицию по так называемым политзаключенным.

Лукашенко отметил, что этот вопрос американскому президенту Дональду Трампу регулярно предлагают для обсуждения. «Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны», – заявил белорусский лидер.

Он также выразил готовность к дальнейшему диалогу по данной проблеме, подчеркнув, что Белоруссия открыта для обсуждения подобных вопросов на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ряда иностранных граждан по просьбе президента США Дональда Трампа и других лидеров.