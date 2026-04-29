Путин: Киев сам не проводит выборы и попытается помешать провести их в Донбассе

Tекст: Вера Басилая

Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что Киев не проводит выборы у себя, ссылаясь на военное положение, и попытается помешать их проведению в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

«Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать», – заявил Путин.

По его словам, те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью России, попытаются сорвать голосование в этих регионах на выборах 2026 года.

«Прежде всего это касается Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня. Те, кто отказывают Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей Родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать», – указал президент России.

