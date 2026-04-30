Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство выпустило обновленные рекомендации для пунктов тестирования, передает РИА «Новости».

Теперь при срабатывании рамки металлоискателя организаторы обязаны лишь предложить подростку добровольно выложить вызывающий сигнал предмет. Спорную вещь можно передать сопровождающему лицу или оставить в специальном помещении для хранения.

Если ученик откажется расстаться с запрещенным предметом, его просто не пустят в аудиторию. При этом нарушители смогут попасть на пересдачу в резервные сроки исключительно по специальному решению председателя Государственной экзаменационной комиссии, уточнили в Роспотребнадзоре.

Основной период аттестации стартует 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии. Резервные дни запланированы в период с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля у школьников будет право пересдать одну из дисциплин по собственному желанию.

