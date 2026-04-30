Прибор «Солнце-Терагерц» прошел испытания и будет смонтирован на МКС
Российский научный прибор «Солнце-Терагерц», предназначенный для изучения солнечных вспышек, успешно прошел все испытания на борту Международной космической станции и готовится к установке на внешней поверхности станции, передает ТАСС. В пресс-службе Физического института им. П. Н. Лебедева РАН сообщили, что испытания проводились с помощью специального программного обеспечения, разработанного учеными института.
Для функционирования прибора космонавты заранее проложили коммуникационные кабели, связывающие бортовой компьютер МКС с двухосной платформой наведения, на которой будет размещено устройство. Эта платформа обеспечит непрерывное наведение «Солнце-Терагерц» на Солнце в течение всего дневного участка орбиты станции.
Монтаж оборудования на служебный модуль станции намечен на 27 мая, когда российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев совершат выход в открытый космос. Сам прибор весит 47 кг и состоит из восьми детекторов, каждый из которых фиксирует излучение в своем частотном диапазоне от 0,4 до 12 терагерц. Ожидается, что полученные данные позволят ученым глубже понять причины возникновения солнечных вспышек и точнее прогнозировать их появление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» и оборудованием для эксперимента «Солнце-Терагерц» стартовала с космодрома Байконур в марте 2026 года.