Эксперты оценили стоимость шашлыка из свинины по регионам России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА Новости, эксперты Центра стратегических разработок рассчитали стоимость приготовления шашлыка из свинины в разных регионах страны.

Самая низкая цена отмечена в Курской области – одна тысяча триста пятьдесят семь рублей, самая высокая на Чукотке – две тысячи девятьсот девяносто две рубля.

В Адыгее шашлык из баранины обошелся в две тысячи девятьсот пять рублей, а из помидоров – в семьсот восемнадцать рублей.

В Ингушетии шашлык из сосисок стоит одну тысячу четыреста пять рублей, из курицы в Челябинской области – восемьсот девяносто семь рублей, а из говядины в Калмыкии – две тысячи пятьсот четыре рубля.

В Чечне шашлык из грибов стоит одну тысячу сорок восемь рублей. Белая рыба дешевле всего на Алтае – девятьсот восемьдесят три рубля, красная рыба на Чукотке – две тысячи триста шестьдесят рублей.

По данным ЦСР, блюда из помидоров, курицы, белой рыбы и грибов оказались самыми доступными. Среднюю ценовую категорию заняли блюда из свинины и сосисок, а самыми дорогими стали шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы.

Аналитики отметили, что за год больше всего подорожали говядина – на 12,4%, белая рыба – на 12,2% и помидоры – на 6,2%. Цены на красную рыбу, курицу, свинину, сосиски и сардельки выросли на 3–4%. Грибы подешевели на 0,1%, а баранина – на 1,7%.

Средняя стоимость корзины для пикника на восемь человек составила почти две тысячи триста сорок пять рублей.

Самый дешевый пикник можно организовать в Омской области (одна тысяча восемьсот тридцать два рубля) и Мордовии (одна тысяча восемьсот сорок четыре рубля), самый дорогой – на Чукотке (шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей). В корзину включены соленья, овощи, соусы, хлеб и напитки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали курятину и свинину самыми доступными видами мяса для шашлыка в России. Стоимость одного кг курятины составила 277 рублей. Цена одного кг свинины достигла 487 рублей.